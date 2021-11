Grabado tlaxcalteca es exhibido en Japón

El trabajo del grabador tlaxcalteca Enrique Pérez Martínez forma parte de la exposición “Estampa Contemporánea de México y Japón", que actualmente se presenta en la galería Tsurumi en el país nipón.

Cultura Llega a Tlaxcala teatro de cabaret

Pérez Martínez fue seleccionado junto con otros 16 artistas mexicanos para formar parte de esta muestra de grabado que reúne el talento de creadores de ambos países, como una vía para fortalecer el intercambio cultural y artístico.

Entérate: ➡️Canales de YouTube para aprender sobre arte

En esta exposición, el artista del grabado -quien también se desempeña como director del Taller de Estampa Básica y Avanzada Camaxtli (Tebac)- participa con la pieza llamada “Instantes”, la cual se integra por 24 estampas de diferentes épocas de su carrera, las cuales conforman una sola pieza.

Local Inicia hoy campaña de despistolización, en Tlaxcala

Esta obra es el reflejo de mi vida en la gráfica, pues está conformada por trabajos que han formado parte de mi carrera, algunos desde el 2005 hasta producción de este año, por lo que reúno técnicas como litografía, mezzotinta y aguafuerte, explicó el artista durante una charla con El Sol de Tlaxcala.

Continúa leyendo: ➡️Estos son los cursos gratuitos del MoMA para 2021

Enrique Pérez compartió su agradecimiento y alegría por formar parte de esta selección de artistas grabadores ya que le permiten representar a la gráfica nacional y sobre todo el trabajo tlaxcalteca en el extranjero.

Foto: Cortesía | Enrique Pérez

Me da un enorme orgullo el poder compartir mi trabajo y también es una gran experiencia, porque me permite confrontar con las propuestas de grandes artistas tanto de México como de Japón y conocer lo que se se está realizando en otras latitudes; Japón tiene una gran tradición en la gráfica y por supuesto México no se queda atrás, pues tenemos muy buena calidad, enfatizó el artista.

Local Anuncia Lorena Cuéllar Feria Navideña 2021

Te puede interesar: ➡️Objetivo de ZonaMaco, llevar el arte a nuevas generaciones

La exposición de la obra del creador tlaxcalteca, junto con los trabajos de artistas de México como Anna Castelli, Bea Galván Saldierna, Carolina Parra, Coral Revueltas, entre otros creadores de México y de Japón estará disponible al público hasta el 16 de enero del 2022 en la Tsurumi Gallery, ubicada en la ciudad de Yokohama.

La obra de Enrique Pérez Martínez ha formado parte de muestras internacionales en países como Rusia, Brasil o la India, y actualmente prepara una carpeta de gráfica que presentará en Ecuador.

DATO:

La exposición “Estampa Contemporánea de México y Japón" forma parte de las actividades que promueve El Fideicomiso "Fondo de la Amistad México-Japón", que tiene como objetivo reforzar los lazos de amistad entre ambas naciones a través del arte y la cultura.

LEE MÁS: ⬇️

Cultura Contará ITC con extensión cultural en Santa Cruz Tlaxcala

Local Optan familias tlaxcaltecas por soya para elaborar alimentos

Local Recibe impulso la gastronomía tlaxcalteca