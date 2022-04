Hallan vocación en el arte, menores de Tenancingo

En una comunidad con profundas problemáticas sociales como lo es Tenancingo, el arte es una herramienta que transforma de manera positiva los pensamientos y emociones para ayudar a generar mejores formas de convivencia, así lo comparten los integrantes del Semillero Creativo de Artes Escénicas ubicado en este municipio.

Cultura Impulsa el IImpulsa el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino participación internacional de jóvenes promesa del toreo

Desde los 10 años, Iván Amador González comenzó su formación artística en este espacio que inició como un proyecto piloto de la Secretaría de Cultura federal en el 2014, con la finalidad de acercar disciplinas artísticas a menores que viven en comunidades con índices de marginación y violencia; hoy a sus 18 años, Iván González está a punto de ingresar a una licenciatura en artes circenses, y esto es lo que nos comparte.

Te recomendamos:➡️Infantes de Ixtenco preservan el otomí

Hay muchos chicos que a mi edad ya son papás y que ya tienen que trabajar para sostener a su familia, pero no se dieron la oportunidad de conocer las artes, no se dieron la oportunidad de crecer por sí mismos más allá de los límites y llevar a cabo nuevas metas y nuevos proyectos de vida, mencionó Amador González.

Este Semillero es pionero a nivel nacional en la formación integral de niños y jóvenes. Foto: César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

Pedro Sánchez Juárez, docente fundador de este Semillero en Tenancingo, explica que a lo largo de estos 8 años en los que ha visto el desarrollo artístico de miles de niños, niñas y jóvenes se ha podido percatar de que el arte tiene una función más de allá de la simple formación profesional, pues en quienes lo practican se desarrolla sensibilidad y empatía.

Continúa leyendo:➡️Irán infantes creativos al Auditorio Nacional

La labor del arte es transformadora porque ordena el caos que hay en la sociedad al modificar la forma de ver la vida, señaló el creador escénico.

Cultura Se expresan jóvenes de Zacatelco con murales

En esta misma idea coincide Iván González, quien comentó que el desarrollarse como actor le ha permitido conectar con sus emociones, me ha ayudado mucho a ponerme en los zapatos de los otros y eso hace que mis relaciones con las personas sean buenas y que abramos nuestras mentes y nuestros sentimientos. El practicar en el teatro también me ha permitido sobrellevar mis sentimientos, porque a veces nos dejamos llevar por los prejuicios de que los hombres no lloran, pero claro que podemos porque somos seres humanos, enfatizó.

No dejes de leer:➡️Exponen tlaxcaltecas en Museo Banco de México

El docente y especialista en artes escénicas, Pedro Sánchez explicó que esta cualidad que otorga el teatro tiene que ver con la forma en que los actores y actrices se relacionan con su propio cuerpo y con sus emociones, pues son éstas sus principales herramientas de trabajo.

Cultura Consulta aquí la Cartelera Cultural de Tlaxcala

El cuerpo es el instrumento del arte escénico entonces así como un músico tiene que practicar el violín y tiene que conocer cuántas cuerdas tiene y cómo hay que cuidarlo y guardarlo, cuando un actor y actriz en formación empiezan desde niños van percibiendo su instrumento en el aquí y en el ahora, y al reconocerse lo aprovechan para ayudarse y ayudar al otro a crecer desde una manera sensible. enfatizó Sánchez Juárez.

Entérate:➡️En 6 municipios de Tlaxcala, Semilleros Creativos reinician actividades

Para comprender mejor el efecto que causa en la infancia la práctica de una disciplina como el teatro, Sánchez Juárez nos compartió como ejemplo los roles femeninos que interpretan las niñas y jovencitas en su paso por el Semillero, papeles que son principalmente roles femeninos de gran fortaleza y capacidad.

Cultura Teatro Vientos, diez años de hablar sobre la trata

El 80 por ciento de los integrantes del Semillero en Tenancingo son mujeres, entonces cuando los personajes principales son mujeres y tienen el trabajo y la fortaleza de una guerrera les da a las niñas y jovencitas una manera combatiente de afrontar la vida, explicó.

Te puede interesar:➡️Abren más Semilleros Creativos en Tlaxcala

Y no solo son las mujeres quienes encuentran en la práctica artística la seguridad y autoestima, pues a lo largo de varias generaciones sus integrantes se han presentado en los los más importantes escenarios y espacios culturales como el Auditorio Nacional, el Palacio de Bellas Artes, el Museo de Arte Popular, el Auditorio Nacional, así como en el extranjero cuando el Semillero presentó la obra “Hijas del maíz” en Nueva York en 2019.

El grupo de jóvenes participa en diversas actividades de teatro y artes escénicas. Foto: César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

4 horas al día, el Semillero de Artes Escénicas de Tenancingo brinda formación artística de forma gratuita a los menores.

8 años lleva funcionando El Semillero de Artes Escénicas de Tenancingo; el 80 por ciento de sus integrantes son mujeres.

LEE MÁS: ⬇️

Cultura Colectivo Lana Desastre visita Tlaxcala

Cultura En mayo, llegarán a Tlaxcala danzas españolas