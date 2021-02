Ignacio Netzahualcoyotl expondrá textiles en Sudáfrica

El trabajo del artista textil originario de Contla, Ignacio Netzahualcoyotl formará parte de la exposición “Identidad mexicana desde la decolonialidad, expresiones identitarias a través de los textiles” que tendrá como sede el Centro de Estudios Mexicanos perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Johannesburgo, Sudáfrica.

Para esta muestra, Netzahualcoyotl participará con dos piezas, que tendrán como sello característico los tintes naturales que emplea en sus obras, así como técnicas tradicionales de tejido.

La primera pieza tiene como temática la lucha contra la violencia hacia la mujer, por lo que el artista empleó medias femeninas que tejió para formar un tapiz que lleva por nombre “¿Quieres más?”.

“Para esta exposición, que tiene como temática la decolonialidad, quise abordar el tema de la igualdad de género, visto desde la necesidad urgente de que las mujeres se emancipen del machismo. Es sin duda un tema muy sensible que quise abordar de la mejor forma posible, es por ello que invité a algunas compañeras artistas quienes me compartieron una serie de audios con sus testimonios sobre violencia, los cuales me permitieron tener una noción más clara de lo que viven las mujeres y los cuales también acompañarán a la pieza en la exposición”, detalló el artista.

La segunda pieza que se exhibirá en Johannesburgo, la cual aún está en proceso de creación, será un sarape elaborado con las técnicas originales que se han heredado de generación en generación por artesanos de Contla, el cual estará teñido con añil y contará con incrustaciones de madera.

“Para esta pieza quise mostrar cómo el sarape tlaxcalteca al paso de los años ha ido evolucionando hasta tener una identidad propia; si bien sus orígenes se remontan a los procesos de origen europeo y de Medio Oriente que nos heredaron los españoles, esta prenda elaborada extensamente en Tlaxcala, sobre todo en los telares de Contla, cuenta ya con características endémicas”, enfatizó Netzahualcoyotl.

La muestra organizada por la UNAM, se inaugurará en julio en Johannesburgo, y contará con la participación de artistas originarios de México, Sudáfrica y Guatemala quienes compartirán a través de sus obras sus puntos de vista acerca de los orígenes y preservación de la identidad cultural.

Es organizada por la UNAM y contará con la participación de artistas originarios de México, Sudáfrica y Guatemala

Además de su participación en Sudáfrica, Ignacio Netzahualcoyotl ha expuesto su trabajo textil en países como Francia, España, Estados Unidos, Chile, Perú, Dinamarca y Uruguay

