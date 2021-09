Inauguran Alejandra Frausto y Lorena Cuéllar exposición “Indios Conquistadores”

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero y la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros inauguraron en la sede de la secretaría en Tlaxcala la exposición “Indios Conquistadores”, la cual presenta la visión de las culturas indígenas que contribuyeron a la Conquista, evento en el cual se resaltó el papel de los tlaxcaltecas en la conformación de la actual nación mexicana.

Autoridades federales y estatales inauguraron la exposición "Indios Conquistadores" / Cortesía | Secretaría de Cultura.

La exposición, organizada por la Secretaría de Cultura a través de los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH) y de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), ofrece una recopilación de imágenes, materiales audiovisuales y textos explicativos que dan voz a los grupos indígenas quienes en unión con los españoles pusieron fin a la dominación de los mexicas hace 500 años.

En el evento, la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, enfatizó que la intención de esta muestra es contar la historia desde los testimonios de los pueblos indígenas que se habían mantenido relegados de la historia oficial.

Una de las misiones fue levantar una voz coral de la historia, no solamente de los vencedores, aquellas voces que no se habían escuchado antes como las de las mujeres y los pueblos originarios; los mismos tlaxcaltecas se nombraron así, no es una ocurrencia nuestra el nombre de esta exposición, es contar la realidad sobre lo que sucedía en ese momento y no solamente de los invasores, expresó la secretaria de cultura.

En su mensaje, la gobernadora Lorena Cuéllar afirmó que una de las prioridades de su administración es fortalecer el acceso a la cultura para todos los tlaxcaltecas, y en este sentido refrendó el trabajo conjunto con la Secretaría de Cultura para lograrlo.

Trabajar de la mano con la Secretaría de Cultura para hacer realmente un bastión, para que logremos que la cultura en Tlaxcala forme parte de todos los tlaxcaltecas. Vamos a trabajar muy fuerte; toda esta exposición de ‘Indios Conquistadores’ tiene que llegar a todos los municipios del estado y vamos a realizar actividades todos los fines de semana para llevar la cultura a cada rincón de nuestro estado, señaló la gobernadora Cuéllar Cisneros.

La exposición "Indios Conquistadores" estará abierta el público en la sede de la Secretaría de Cultura en Tlaxcala / Cortesía | Secretaría de Cultura.

La exposición consta de cinco módulos con recursos interactivos que complementan la experiencia del visitante de forma didáctica.

En el primer módulo se muestra la evolución historiográfica de las fuentes tradicionales que abordan la Conquista, desde las Cartas de Relación, de Hernán Cortés, o la Historia verdadera de la Nueva España, de Bernal Díaz de Castillo, hasta llegar a obras del siglo XX como Visión de los Vencidos, de Miguel León-Portilla.

En el segundo módulo se muestran documentos virreinales, como es el caso de los lienzos de Tlaxcala y de Quauhquechollan, donde los indígenas se describen como luchadores al lado de los españoles.

Posteriormente, la exposición en su tercer módulo ahonda en el papel de los indígenas como negociadores políticos quienes buscaron terminar con el yugo mexica, por lo que sirvieron de guías en un territorio desconocido para los conquistadores.

El penúltimo módulo narra la adhesión de los pueblos originarios a la alianza indígena-española y el quinto revisa los pormenores de las alianzas y los casos de aquellos pueblos que decidieron no unirse a los españoles, en el que se destaca el caso de los tlaxcaltecas quienes en un primer momento combatieron a Cortés y posteriormente optaron luchar al lado de los españoles en contra de sus rivales mexicas.

Al evento inaugural también asistió el director general del INAH, Diego Prieto Hernández, quien resaltó que la exposición fue ideada para desvelar la determinante participación de los grupos indígenas en la Conquista, quienes “establecieron alianzas, de acuerdo con sus particulares intereses y decisiones soberanas, con los españoles para conseguir la derrota militar de los mexicas”.

Asimismo, el director del INEHRM, Felipe Ávila Espinosa, aseguró que es tiempo de acabar con los prejuicios y las descalificaciones que han prevalecido a lo largo de la historia sobre el papel de los pueblos que se unieron a los españoles.

Hay que terminar con la visión de los tlaxcaltecas, de los cholultecas, de los texcocanos y de los demás pueblos que se aliaron con Cortés como traidores a su raza, en lugar de reconocer que en Mesoamérica había una guerra endémica entre sus distintas culturas y que la guerra y las alianzas con unos y con otros formaba parte de su historia; de manera que lo que inició en 1521 como una guerra mesoamericana ya había ocurrido antes cuando muchos de esos mismos pueblos se había revelado contra otros pueblos dominantes buscando acabar con la opresión,recalcó el director del INEHRM.

“Indios Conquistadores'' se encuentra en el patio central de la sede de la Secretaría de Cultura en Tlaxcala y estará abierta al público del 22 de septiembre al 17 de diciembre

