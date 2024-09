Incentivan la alfarería libre de plomo para proteger la salud de los artesanos tlaxcaltecas

A través de actividades artísticas e informativas se busca que los artesanos alfareros de localidades como Españita, Tzompantepec, La Trinidad Tenexyecac y San Pablo del Monte incorporen otras técnicas de producción para crear piezas libres de plomo, ya que esta sustancia presente en los esmaltes resulta ser potencialmente dañina para su salud.

Al ser procesos heredados de varias generaciones es complicado que los artesanos cambien los insumos o las técnicas para la creación de alfarería debido a cuestiones de tradición, por lo que un grupo multidisciplinario -con el respaldo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt)- lleva a cabo actividades como obras de teatro y pláticas informativas para lograr que los artesanos adopten otros procesos de creación alfarera.

Así lo explicó Luz Estela Hernández Téllez, coordinadora del área de cultura del proyecto llamado “Los riesgos ocupacionales y ambientales para la enfermedad renal crónica y los biomarcadores de su diagnóstico precoz, para una mejor prevención y atención en los artesanos en riesgo”, que lleva tres años de actividades.

Las acciones de este proyecto Conahcyt, que encabeza el doctor Cuauhtémoc Juárez Pérez, han abarcado a un promedio de 600 alfareros de la entidad y se ejecuta en líneas de acción que van también en el ramo de la salud, pues se han aplicado análisis médicos para conocer el estado físico de los artífices quienes constantemente se exponen al plomo presente en los esmaltes para este tipo de piezas.





En cuanto a actividades artísticas y culturales, Luz Estela Hernández detalló que a lo largo de estos años de trabajo se han llevado a cabo actividades como la obra de teatro “El Hombre de Saturno”, a cargo de la compañía Fábrica de Arte Tlaxcalteca, que aborda el tema del saturnismo, enfermedad causada por la intoxicación con plomo.

También se produjo el documental “Artesanos alma de barro”, que narra las historias de vida de familias alfareras de Españita y La Trinidad Tenexyecac; asimismo, se han realizado dos ediciones del Encuentro de Alfareros de Tlaxcala, donde artífices comparten sus experiencias, del cual este 20 de septiembre se llevará a cabo su tercera edición en el Teatro Universitario.

Sobre la adopción de nuevos procesos y materiales en la alfarería, Hernández Téllez enfatizó que “no es algo complicado, hay muchos mitos y desinformación porque realmente los esmaltes libres de plomo o muy reducidos son comerciales, sólo es la no práctica y la desinformación porque se piensa que es más complicado, que es más caro, que no brilla o que no funciona, y en distintos talleres en donde hemos trabajado hemos comprobado que los esmaltes libres de plomo sí funcionan y no es un costo mayor”.

Finalmente, encargada del área cultural de este proyecto resaltó que las nuevas prácticas alfareras permitirán a los artesanos tlaxcaltecas ingresar al mercado internacional que pide el cumplimiento de normas sanitarias en los productos de exportación.