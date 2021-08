Indígenas combinan su profesión y sus raíces

Este nueve de agosto la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos indígenas, convocada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tiene como tema “No dejar a nadie atrás: los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social” , por lo que es una invitación a fomentar la igualdad de oportunidades y la inclusión de los pueblos originarios.

A propósito de esta fecha, El Sol de Tlaxcala platicó con representantes de pueblos indígenas en Tlaxcala, que han destacado por su labor de preservar sus raíces y mostrarlas al mundo a través de su trabajo.

Ser indígena me ha dado un sentido de responsabilidad, Ignacio Netzahualcoyotl.

Ignacio Netzahualcoyotl es un artista indígena nahua, originario de Contla de Juan Cuamatzi,dedicado al rescate y preservación de los procesos textiles de origen indígena que datan de los siglos XVI, XVII Y XVIII; su trabajo se ha destacado por emplear fibras naturales así como tinturas naturales y orgánicas, como el añil, grana cochinilla y el zacatlaxcalli.

Ignacio Netzahualcoyotl mantiene viva la tradición textil de su familia/ Cortesía | @Ignacio Netzahualcoyotl

Netzahualcoyotl proviene de una familia de tradición textil que data desde 1898, por lo que decidió continuar con este legado, lo que le ha valido diversos reconocimientos como el de “Leyendas Vivientes”, galardón otorgado por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y la asociación civil Fomento Cultural Banamex.

El ser indígena me ha dado un sentido de responsabilidad por continuar con el legado cultural de mis ancestros, así como mantener nuestra identidad; este hecho fue el que me acercó aún más a los textiles y a combinar mi profesión en las artes con el valor del trabajo artesanal,comentó el artista a este Diario.

Ignacio Netzahualcoyotl compartió que el hecho de ser indígena y formar parte de la sociedad actual ha representado dificultades, pero ha logrado mantener su identidad cultural y sobre todo, hacer que sea reconocida a través de sus piezas.

Crecí con el estigma de ser artesano y artista, porque no encajaba ni en uno ni otro espacio, pero no he perdido la esencia y sigo haciendo lo que hacían mis tatarabuelos. Afortunadamente, en la actualidad hay una revaloración por lo artesanal y por mi parte he buscado mantener las técnicas ancestrales pero combinado con diseños contemporáneos, de tal forma que se logre un vínculo entre ambos conceptos,explicó.

Carolina Muñoz Rodríguez nació en la comunidad de San Felipe Cuauhtenco en Contla de Juan Cuamatzi, una de las comunidades indígenas con mayor arraigo en sus tradiciones y sistemas normativos internos.

Muñoz Rodríguez es ingeniera en Agronomía y cuenta con una maestría en Desarrollo Rural y un doctorado en Ciencias Sociales, lo cual le ha facilitado realizar un profundo análisis sobre lo que significa ser indígena en el contexto social actual.

Es difícil para nosotros como nahuas darnos cuenta de la riqueza cultural que tenemos hasta que no tenemos contacto con otras personas de otras comunidades. Internamente quizá no logramos reconocer la importancia que tenemos. Para mí es muy importante porque es un orgullo, porque donde quiera que me pare soy Carolina Muñoz, soy nahua hablante, resaltó.

Como parte de su trayectoria académica, Muñoz Rodríguez ha trabajado con mujeres monolingües, gracias a que la investigadora habla y escribe esta lengua , lo que le ha permitido compartir testimonios de este grupo de la población cuya voz es difícilmente escuchada en una sociedad en el que la mayor parte de la población solo habla español.

El hecho de recoger sus voces y poder interpretar sus experiencias me permitió reconocerme en ellas. Esto es muy difícil de lograr en el ámbito académico, por esta situación de desventaja que se tiene en cuanto al acceso a la educación, pues (los indígenas) somos el 1% de la población que logra tener un posgrado,refirió.

Sobre la incursión en el sector académico de los grupos indígenas, Carolina Muñoz resaltó que contrario a contrarrestar su identidad, ambos conocimientos, culturales y académicos, caminan a la par.

Algo que le decía a otros compañeros que tienen una formación profesional y que también son indígenas, es que podrán tener un doctorado pero el mundo lo van a seguir viendo como mazatecos, por ejemplo, o como nahuas porque vemos cuando va a helar, cuando va a llover, cuando va a salir la cosecha porque esa es la herencia mesoamericana, es todo ese conocimiento que ha resistido, se ha reproducido y se ha adaptado a cada tiempo,puntualizó Carolina Muñoz.

“Hace falta reconocernos como indígenas”

Ethel Xochitiotzin Pérez es originaria de la comunidad de Santa María Tlacatecpa en Contla de Juan Cuamatzi, uno de los municipios con mayor población nahua en la entidad.

Es licenciada en Literatura hispanoamericana y ha sido becada a nivel estatal y nacional por su trabajo poético y narrativo por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tlaxcala y por el Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias; asimismo, sus poemas han sido publicados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

En años recientes ha tenido presencia a nivel internacional por su contribución a la preservación y promoción de la lengua náhuatl.

Ethel Xochitiotizin ha destacado por su narrativa en lengua náhuatl/ Cortesía | @Ethel Xochitiotizin Xochitiotzin

INCLUSIÓN Tlaxcala no cuenta con una delegación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en tanto que el único organismo que atiende específicamente a este grupo de la población es la Dirección de Pueblos Indígenas

47 por ciento de todas las personas indígenas que trabajan no cuentan con educación

9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Conserva Tlaxcala apellidos indígenas, afirma historiador



