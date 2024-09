Invitan a taller gratuito que fusiona poesía y danza; lo imparte Georgina Mejía Amador

¿Es posible unir la poesía con la danza? La respuesta es sí, afirma la doctora en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Georgina Mejía Amador quien imparte el taller gratuito “Tecnología corporal, poesía y lenguaje del movimiento” en el Centro de Tecnologías Creativas “La Colmena”.

Cultura



Platicamos con Georgina Mejía para conocer más sobre esta actividad que se lleva a cabo todos los jueves de septiembre y que tiene la intención de que los participantes creen un poema visual, como menciona la tallerista.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

La idea del taller es que sea un juego; no se necesita experiencia previa, no necesitan ser especialistas en danza o en poesía ni en ninguna disciplina, de lo que se trata es que vayan descubriendo, a partir de ejercicios de escritura y con el cuerpo, sus propios lenguajes y posibilidades, y que vayan experimentando y jugando, explicó Mejía Amador.

La propia Georgina fusiona en su quehacer artístico ambas disciplinas, pues además de su amplio conocimiento en letras, desde hace ocho años se ha enfocado en la práctica de la danza con la idea de construir nuevos lenguajes narrativos a partir del movimiento.

Sigue leyendo: ➡️ Visitó Gloria Nahaivi su natal Tlaxcala para presentar el poemario “La terquedad de la sombra”

“El taller surge por dos intereses míos que he practicado durante varios años. Por un lado estudié la carrera de letras en la UNAM, y por otro que me gusta mucho la danza y la he practicado desde hace ocho años; a veces la literatura no tiene mucho que ver con el movimiento, pero justamente por eso me surgió la idea de experimentar con estas artes que aparentemente no se tocan”.

El interés de Georgina Mejía por llevar las letras a otros ámbitos del arte la llevó a desarrollar el taller de escritura creativa “Los sabores de mi historia”, en el que la idea fue que los participantes elaborarán una autobiografía a partir de los platillos que comúnmente cocinaban en sus hogares, ésto con la idea de hacer un rescate de la memoria culinaria.

Cultura Inició el Festival Nacional de Danza Folklórica Cacaxtla

Entérate:➡️Reconocen a creadores de talla en madera: Casa de las Artesanías entregó 126 mil pesos entre los ganadores de concurso estatal

A lo largo de varios años he participado en talleres en los que justamente se busca explorar la poesía y el movimiento de manera muy libre y han sido resultados muy interesantes, como expresar una idea, un recuerdo, una emoción, una inquietud o una obsesión a través de la palabra en tu propio cuerpo, detalló la creadora.

Para la experta en letras, la literatura ya dialoga con disciplinas como la historia y la psicología, pero considera que es necesario dialogar a nivel creativo con otras más, lo que permite generar nuevos niveles de expresión.

Aurora Aguilar Rodríguez 5 R’s para la libertad y prosperidad

No dejes de leer:➡️Exhiben en la Capital “Cuatro voces”, una mirada al arte hecho por tlaxcaltecas

"En este taller, los participantes crearán un poema visual a partir de los movimientos que deriven de los ejercicios escénicos, de esta manera se logra la unión entre lenguaje, poesía y cuerpo”, detalló Mejía Amador.

El taller “Tecnología corporal, poesía y lenguaje del movimiento” se llevará a cabo todos los jueves hasta el 10 de octubre, de 17:00 a 19:00 horas en el Palacio de Cultura, que se encuentra en avenida Juárez, número 62, en la ciudad de Tlaxcala.