Javier Cercas presenta “Independencia” en la apertura del Hay Festival Querétaro

Este es un llamado a la insurrección. No a la violencia, aclara Javier Cercas en entrevista con El Sol de México; sino a un levantamiento de la población, desde la democracia, contra las élites enquistadas en el poder político y económico. Es un llamado, señala el novelista, a quitarle el control a los funcionarios incapaces de gobernar desde la igualdad y la justicia.

La invitación la hace a través de su más reciente novela, Independencia (Tusquets, 2021), que presentará este miércoles en la apertura del Hay Festival Querétaro, un relato que juega con historias de detectives pero en el trasfondo hace una crítica al poder anquilosado igual en España que en cualquier país de Europa o incluso Latinoamérica. Y entre persecuciones policiacas e investigaciones sobre ataques a la alcaldesa de Barcelona, el autor reflexiona sobre la política más añeja: La ajena a la democracia.

“Toda la novela ocurre en Barcelona y es la novela más política que he escrito, muy dura con las élites catalanas, pero también contra las élites de todas partes. Sí es una novela muy dura en ese sentido y es un llamado a la insurrección. A la insurrección democrática contra estas élites que llegan al poder y se enquistan y acaban siendo tóxicas”, aseguró el novelista quien participará de manera virtual en Hay Festival.

El poder político y económico, apuntó el también catedrático y columnista, van de la mano; el problema comienza cuando ese poder no está al servicio de los ciudadanos, de la colectividad, sino de unos pocos. “Por eso hablo de esas élites enquistadas en el poder y que son o se creen ser impunes y operan de manera ajena a cualquier control legal”.

La novela se desarrolla en el año 2025. Escenario idóneo para el regreso del detective Melchor Marín, personaje que nació en su anterior libro, Terra Alta (Premio Planeta 2019 de Autores Españoles e Iberoamericanos) y que sirve de eje conductor entre ambas historias para crear un de ciclo narrativo que concluirá con una tercera entrega.

Cercas explica que no se trata de una serie en el sentido estricto, sino de un experimento donde construyó una gran novela sobre la vida de este policía dividida en tres relatos entretejidos con el andar de otros personajes, por lo que aun cuando Terra Alta e Independencia funcionan como novelas independientes, tienen un hilo secuencial para relatar la biografía de un personaje ficticio, un hombre imperfecto igual que cualquier ser humano. Un “no policía” violento, furioso, incluso agresivo que es bueno para resolver casos de misterio.

“Entre cada novela no ha pasado mucho tiempo literario y es verdad que las circunstancias son distintas y que por momentos parece que Melchor ha dejado su pasado atrás pero no es así, porque el pasado no deja de pasar del todo. Yo lo he repetido muchas veces, el pasado es una dimensión del presente sin la cual el presente está mutilado, y Melchor es un personaje lleno de furia, de dolor. Te adelanto que en la tercera parte las cosas cambiarán, en la tercera parte que ya está escrita, dejará de ser policía”, apunta.

Cercas, quien ha publicado una decena de novelas asegura que no es un escritor político, pero reconoce que este experimento literario de largo aliento lo ha llevado hacia la reflexión sobre el panorama sociopolítico. En el caso de Terra Alta, fue un relato que escribió durante el encierro obligado por el llamado “otoño catalán”, cuando los independentistas recrudecieron su petición de autonomía. Y en el caso de Independencia, la novela está envuelta en la situación de la pandemia y la crisis antidemocrática.

“Yo tengo fama de ser un novelista político, pero no lo soy, soy un novelista y en mis novelas aparece a veces la política, pero como la dimensión de lo individual, no de lo colectivo. Aunque es cierto que esa dimensión colectiva es un poco más visible en relatos como en Independencia”, concluye.