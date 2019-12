Katsumi Kurosaki, fusiona sus raíces japonesas con el arte mexicano

El pintor Katsumi Kurosaki considera a su obra pictórica como un reflejo de sus raíces japonesas fusionadas con elementos de la cultura mexicana para crear un estilo tranquilo, elegante y minimalista, como él mismo la describe.

“Mi obra se caracteriza por trazos abstractos que me recuerdan al minimalismo del arte japonés, pero también incluyo texturas y colores que son un claro referente de la influencia de la estética mexicana, lo que me permite crear piezas muy íntimas, que muestran cómo me han marcado mis experiencias en ambos países”, explica Kurosaki.

El artista japonés, radicado en Tlaxcala desde hace siete años, llegó a nuestro país por primera vez en 1991 y a partir de entonces decidió emprender su carrera artística en México.

“Durante algún tiempo me dediqué al arte en Japón; sin embargo, el estilo de vida allá te exige enfocarte demasiado al trabajo, por lo que decidí viajar y así fue como llegué a México; el primer lugar que visité fue Chiapas y quedé tan maravillado que regresé años más tarde, e incluso me inspiré en el movimiento zapatista en algunas de mis obras”, detalló.

Los temas recurrentes en la propuesta pictórica de Katsumi Kurosaki son el paisajismo, y a su llegada a México comenzó a plasmar su observación sobre la humanidad, tal y como lo muestra la serie “Ruinas” en la que trabaja actualmente.

“Esta serie habla sobre el terremoto y tsunami que ocurrió en Japón en el 2011 y que causó una gran devastación. Fue un hecho impresionante y doloroso que represento en esta serie en la que incluyo elementos como figuras de cráneos y texturas”.

En el 2013 Katsumi Kurosaki fundó junto con la escritora Isolda Dosamantes la Galería Casa de la Nube, y a partir de entonces comenzó una etapa introspectiva para el artista.

Katsumi Kurosaki, Artista plástico

Mi estancia en Tlaxcala me ha permitido concentrarme en mi obra porque prácticamente no recibo alguna otra influencia, lo cual me ha llevado a consolidar un estilo propio”.

