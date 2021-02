La actuación ha sido mi camino espiritual: Raúl Briones

La pasión de Raúl Briones Carmona por la actuación surgió de la posibilidad de experimentar en su propia mente y cuerpo diferentes vidas, abandonar el yo para sentir el placer, alegría, dolor y sufrimiento ajeno y convertirlo en propio, por lo que considera que lejos de la frivolidad en la que puede convertirse esta profesión que abre muchas posibilidades de fama, este ha sido su camino de autoconocimiento y espiritualidad.

“Las crisis de mis personajes me han llevado a una evolución propia porque me enseñan mucho de mí, y eso hace que decida qué tipo de ser humano quiero ser. He sentido como mi pulso se acelera al realizar una escena a pesar de que sé que es una actuación, pero soy un actor muy intenso y mis roles siempre me tocan”, compartió Briones Carmona en entrevista con El Sol de Tlaxcala.

El actor nació en la Ciudad de México pero se considera tlaxcalteca, ya que a sus 10 años de edad su familia se mudó a San Cosme Xaloztoc y fue ahí donde tuvo su primer acercamiento con el teatro y donde comenzó su desarrollo en la actuación.

“Yo era muy tímido en mis años de adolescencia y fue precisamente en el teatro donde encontré la posibilidad de dejar de ser yo y me cautivó la intensidad de otras vidas, por lo que el enamoramiento hacia esta profesión fue fulminante. Yo llegué por casualidad a un taller paraescolar de teatro en la prepa, en el Cobat 19 de Xaloztoc, a cargo de José Luis Pérez Hernández ‘Güicho’, quien se convirtió en uno de mis mayores mentores y me mostró el amor por la actuación”, detalló Briones.

Fue precisamente el también actor tlaxcalteca José Luis Pérez quien le dio a Raúl Briones las primeras herramientas actorales y, al notar su talento nato, lo encaminó a que estudiara de forma profesional en el Centro Universitario de Teatro (CUT) de la UNAM, en la Ciudad de México, donde Briones conoció a prestigiosos maestros que después lo llamarían para sus primeros trabajos en el teatro.

Briones Carmona ha trabajado con importantes directores teatrales y cinematográficos como Daniel Giménez Cacho, Luis de Tavira, Mario Espinosa, Alberto Villarreal, Mario Espinosa, Alonso Ruizpalacios y Kenya Márquez con quien trabajó en el filme “Asfixia”, largometraje con el que obtuvo el premio Ariel el año pasado por mejor coactuación masculina, uno de los principales galardones cinematográficos en nuestro país.

“Cuando estudiaba en el Cobat participé en los interestatales de teatro y gané el primer lugar con la primera obra que realicé, en el segundo año de participar yo esperaba nuevamente recibir el premio pero por una cuestión de ego; entonces, cuando el jurado en esa ocasión destrozó mi actuación y me sugirió dedicarme a otra cosa fue un duro golpe, pero también una gran lección de humildad. Para mí el Ariel llegó cuando no lo buscaba y sé que es una distinción muy importante, pero para mí el éxito tiene que ver más con la felicidad que uno experimenta en la vida, eso ya te hace exitoso y el actuar ya es para mí la felicidad”, enfatizó el histrión.

De sus actuaciones en teatro podemos nombrar puestas en escena como “Safari en Tepito”, “Reincidentes”, “Edipo: Nadie es Ateo”; mientras que de sus largometrajes destacan “Güeros”, “Los Adioses”, “Amores Modernos” y “I carry you with me”, coproducción entre México y Estados Unidos, premiada en el Festival de Sundance; asimismo, en el ámbito televisivo, Briones Carmona ha participado en programas como “Crónica de castas”, producción de Canal Once y otras series de la plataforma Netflix, como “Club de Cuervos” y “La balada de Hugo Sánchez”.

Para Raúl Briones lo más importante en la carrera actoral es la disciplina y la responsabilidad pues afirma que “uno por ciento es el talento y el otro 99 es trabajo, pues el talento se tiene que pulir. Creo más en el prestigio que en la fama porque un trabajo de calidad no necesita carta de presentación”.

El actor afirma que desea tener una carrera de largo plazo, por lo que prefiere elegir proyectos que más que fama le impliquen retos actorales, es por ello que no realiza tantos trabajos de forma simultánea pues señala que “se contaminan los procesos y yo me involucro tanto con el personaje que durante el tiempo que me encuentro interpetándolo me vuelvo como una especie de autista ensimismado en mis pensamientos, por ello prefiero un proyecto a la vez, pues una vez que termina viene una especie de duelo y me reconcilio con mi propia vida”.

Sobre la profesión actoral, Briones asegura que la clave para destacar es mantener la autenticidad, “el secreto es ser uno mismo, parece sencillo pero requiere mucho autoconocimiento”. En este sentido, recomendó a los actores y actrices en formación que mantengan su personalidad y que encuentren aquello que les apasiona, pues les guiará hacia los proyectos donde mostrarán su talento y calidad profesional.

“En esta catástrofe de la pandemia nos dimos cuenta de que esta profesión es inútil ante las necesidades apremiantes, sin embargo es alimento para el espíritu de las personas que ven nuestro trabajo y creo que el dar ese alimento en tiempos tan complejos es un gran camino”, finalizó el actor.

Pantalla chica

Los actores somos como almas viejas, pues tenemos la enorme posibilidad de experimentar trances emocionales de muchos seres, lo que fortalece la sensibilidad y el autoconocimiento

Raúl Briones Carmona / Actor

2021 año de estreno de la serie “La Templanza” en la plataforma Amazon

