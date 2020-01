La identidad cultural es el eje de la transformación: Frausto

En el marco de la Reunión Nacional de Centros del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), celebrada en Tlaxcala, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, afirmó que la identidad cultural del país es el eje de la transformación social que impulsa el actual gobierno de la República.

En el evento inaugural, Frausto enfatizó que la labor del INAH es el centro de las políticas públicas que implementa la administración federal, ya que entre sus objetivos se encuentra la protección del patrimonio cultural y la preservación de las raíces de los pueblos.

La Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, encabezó la Reunión Nacional de Centros INAH celebrada en Tlaxcala /César Rodríguez

No es casualidad que en el último tiempo el INAH no tuviera para las administraciones públicas la importancia que había tenido en su creación y que tiene ahora, porque aquellas civilizaciones de las que provenimos y la fuerza identitaria de los pueblos era mejor no verlas y que estuvieran en su mínima expresión, señaló.

Alejandra Frausto recalcó la trascendencia de reconocer y cuidar las diversas expresiones culturales existentes en nuestro país, al mencionar que no podemos hablar de derechos humanos y de derecho a la cultura si no se reconoce, en primer lugar, la diversidad cultural que somos, explicó.

Finalmente, la titular de la Secretaría de Cultura recalcó que el INAH es una institución que representa un ejemplo en el mundo por su trabajo riguroso en la protección del patrimonio cultural, por lo que aseveró que su compromiso es devolverle su lugar prioritario dentro de la Secretaría y de la administración pública. No hemos tenido antes una oportunidad como esta en la que un gobierno dé un reconocimiento al Instituto como el que hoy tiene,concluyó.

En su mensaje, el director general del INAH, Diego Prieto Hernández, remarcó que esta reunión tiene como propósito generar un diálogo libre y abierto con los coordinadores de los Centros en el país, ya que hoy más que nunca el INAH está comprometido con el patrimonio cultural de México, puntualizó.

Asimismo, Prieto Hernández mencionó que este encuentro se lleva a cabo en el marco del aniversario número 80 de la institución, y recordó que fue durante el gobierno de Lázaro Cárdenas cuando fue creado este organismo como parte del renacimiento cultural del país después de la Revolución Mexicana, del cual hoy nosotros nos tenemos que hacer cargo junto con la Secretaría de Cultura, el gobierno de México, con los gobiernos estatales, pero sobre todo con la sociedad,puntualizó.

El gobernador y la secretaria de Cultura inauguraron la Reunión Nacional de Centros INAH 2020 /César Rodríguez

En su intervención, el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, dijo que su administración trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Cultura y con el INAH en el impulso de Tlaxcala como un destino turístico cultural, lo cual ha tenido como resultado un crecimiento en este sector del 6.9 %, al cierre del año pasado.

La Reunión Nacional de Centros INAH se lleva a cabo el 30 y 31 de enero en el Centro Vacacional La Trinidad y participan representantes de todos los estados del país.

