Lee gratis el nuevo libro de J.K. Rowling

La escritora Joanne Rowling dio a conocer su nueva obra “The Ickabog” y anunció que estará disponible para todo el público a través de internet, como un apoyo a los menores que se encuentran en casa debido a la contingencia sanitaria por Covid-19.

Este libro se estará publicando de manera periódica por capítulos, del 26 de mayo al 10 de julio, en el siguiente sirio web oficial: https://www.theickabog.com/read-the-story/

Además, se editará una versión impresa en noviembre de 2020, y la autora ha confirmado que las ganancias serán empleadas en su totalidad para ayudar a grupos especialmente afectados por la pandemia del nuevo Coronavirus.

I have a small announcement, but before I get started, I

want to head off one possible source of confusion.

********************************************

THIS IS NOT A HARRY POTTER SPIN-OFF

********************************************

J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020

INVITAN A NIÑOS A ILUSTRAR “THE ICKABOG”

Post Book World invita a los lectores de entre 7 y 12 años, a enviar dibujos acerca de los personajes de la historia “The Ickabog” para ilustrar el formato impreso de la obra. También se lanzará el audiolibro y un e-book. Por el momento la historia se encuentra en inglés, pero se distribuirá también en otros idiomas. El enlace de esta convocatoria es: https://www.theickabog.com/competition/

¿DE QUÉ TRATA ESTA HISTORIA?

J.K. Rowling ha aclarado a sus seguidores que “The Ickabog” no tiene nada que ver con la famosa saga “Harry Potter”.

La historia trata del Rey Fred, el valiente, descendiente de una larga fila de reyes de cabello rubio, quien se enamoró de Lady Eslanda, que era hermosa y morena. Su reino, Cornucopia, era próspero, famoso por producir el mejor trigo, la mejor crema, los más deliciosos pasteles y los más exquisitos vinos. Pero había un rincón del reino donde no había prosperidad, ahí habitaba el Ickabog, una criatura que se alimentaba de niños y ovejas, según contaban los habitantes.

Este cuento fue escrito por Rowling hace unos 10 años para dormir a sus hijos pequeños, pero durante estos difíciles tiempos de confinamiento, decidió compartirlo de manera gratuita con los demás niños del mundo.

Desde su lanzamiento ha tenido gran éxito entre los pequeños lectores, quienes con entusiasmo han enviado sus dibujos para ilustrar “The Ickabog”. Incluso Rowling ha compartido sus favoritos en su cuenta oficial de Twitter @jk_rowling

