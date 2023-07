Polémicas y conservadoras: las críticas de Mario Vargas Llosa que han incomodado

La familia del escritor Mario Vargas Llosa dio a conocer este lunes que el peruano se encuentra hospitalizado desde el sábado pasado debido a que se contagió de Covid-19 por segunda ocasión.

Mientras el mundo literario se encuentra a la expectativa de la salud de Vargas Llosa de 86 años, el intelectual, a lo largo de su carrera ha sido reconocido por sus grandes obras literarias, pero también por diversas polémicas debido a sus puntos de vista considerados "conservadores", lo que le ha conseguido la misma cantidad de admiradores como detractores.

El escritor latinoamericano, colega de Octavio Paz, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes ha sido directo y contundente a la hora de defender sus perspectivas que en varias situaciones rompieron incluso amistades.

La política, el feminismo, la democracia y el trabajo literario son algunos de los temas que Mario Vargas Llosa criticó y sin temor dio frente a la ola de comentarios negativos que generó entre los círculos intelectuales, medios de comunicación, y en las redes sociales.

En febrero de 2023, el autor de "La Ciudad y los Perros" ingresó a la Academia Francesa, como el primer escritor de lengua no francesa que accedió a esa institución fundada en 1635.

Ahí, Vargas Llosa aprovechó para criticar al presidente de Rusia, Vladimir Putin por el conflicto con Ucrania. El escritor dijo que el mandatario era totalitario y autoritario.

"Siempre quedará esta caricatura que los países totalitarios nos venden como novelas, pero que solo existen tras haber atravesado la censura que los mutila, como muestra, el ejemplo de la Rusia de Vladimir Putin", expresó.

La dictadura perfecta

En 1990, Mario Vargas Llosa tenía una gran influencia en la vida pública y política en México, en aquel entonces, el ganador del Premio Nobel catalogó al gobierno del PRI como "La dictadura perfecta".

Según una crónica del diario El País fue durante un programa de Televisa, "El Siglo XX: la experiencia de la libertad" en donde Vargas Llosa dio su opinión sobre lo que sucedía en México, en el mismo foro que se encontraba Octavio Paz.

"México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México. México, es la dictadura carnuflada. Tiene las características de la dictadura: la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido. Y de un partido que es inamovible", afirmó el peruano.

A partir de ese momento las diferencias entre Mario y Octavio se hicieron visibles, pues Vargas Llosa sugirió que el régimen priista había sobornado sutilmente a los intelectuales mexicanos dándoles cargos en el gobierno. Cuando Paz tomó su turno, le reviró que era necesario precisar algunos puntos y defendió al PRI.

"Lo de México no es dictadura, es un sistema hegemónico de dominación, donde no han existido dictaduras militares. Hemos padecido la dominación hegemónica de un partido. Esta es una distinción fundamental y esencial", agregó Octavio Paz.

El programa de debates era presentado por la televisora que se consideraba una aliada del Partido Revolucionario Institucional, por lo que el señalamiento de Vargas Llosa fue criticado.

Feminismo: el enemigo de la literatura

El escritor de "Conversación en la Catedral", publicó el 17 de marzo de 2018 su columna "Nuevas inquisiciones" en El País, donde hizo responsables a las "feministas radicales" de contribuir con ideas, disidencias, disonancias y excesos de toda índole dentro de la literatura actual.

"Ahora el más resuelto enemigo de la literatura, que pretende descontaminar de machismo, prejuicios múltiples e inmoralidades, es el feminismo", escribió Vargas Llosa.

En cuanto la opinión del intelectual se viralizó, las reacciones en redes sociales atacaron su intención de defender la postura machista y lo acusaron de querer censurar la voz de las mujeres dentro del mundo literario.

Los escritores no saben lo que escriben

Mario Vargar Llosa de nacionalidad peruana-española, se presentó a inicios de 2023 en la inauguración del segundo Festival Literario de América y Europa "Escribidores" en Málaga, España.

En ese escenario, en donde se abordaron los retos en la forma de hacer narraciones, se analizaron nuevas corrientes literarias y se expusieron tradiciones en el mundo de la letras, Vargas Llosa demeritó el trabajo de los escritores actuales y sugirió que no sabían escribir.

“En última instancia, los escritores no saben de qué escriben, las novelas que al final resultan generalmente no tienen nada que ver con lo que era la idea inicial”, afirmó.

De acuerdo con el diario El Comercio , Mario Vargas Llosa compartió en ese mismo evento su admiración por el escritor francés Gustave Flaubert quien marcó su vida como creador literario con la novela “Madame Bovary”, y a quien considera como el precursor de la novela moderna.

