Cuauhtémoc Cárdenas crítica estrategias del actual gobierno durante la FIL

Para que haya una democracia plena en un país se requiere de que haya paz y en estos momentos en el país no la tenemos e impera el mundo del narcotráfico y las políticas públicas han fallado en ese objetivo señaló Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Durante su participación en el panel denominado “En defensa de una democracia igualitaria frente a las alternativas autoritarias” dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guanajuato, dijo que todo aquel gobernante que quiera hacer valer que tiene la verdad absoluta tenderá a fracasar porque no acepta las opiniones contrarias.

“Es muy importante el lograr paz interna, no tenemos paz interna actualmente en el país, sabemos bien la presencia de la delincuencia organizada y sabemos también que las últimas décadas se han puesto en práctica distintas medidas, distintas estrategias, pero a final de cuentas no tienen los resultados satisfactorios en cuanto a ganar la paz interna”, indicó.

Desde su punto de vista parte de las estrategias usadas en este gobierno han fallado. Foto: Francisco Rodríguez | El Occidental

El ex candidato presidencial y ex jefe de gobierno del antiguo Distrito Federal, señaló que para alcanzar el objetivo sin duda hace falta tener la decisión política de lograrla, ponerse metas, pero también involucrar a la sociedad ya que el lograr la paz y erradicar la delincuencia no sólo es una cuestión de Estado, de orden policiaco o de fuerzas armadas como sucede en México, sino que hace falta involucrar a la sociedad.

“Saber qué se quiere hacer, saber qué corresponde a cada organismo del Estado de llevar a cabo para ir ganando efectivamente la paz, erradicando la delincuencia, pero también saber qué tiene que hacer cada sector de la sociedad, qué hacer como presidentes de colonias, barrios para erradicar de toda esta situación de violencia e inseguridad que vivimos todos los días”, agregó.

Desde su punto de vista parte de las estrategias colectivas deben de incluir o instrumentar políticas que permitan ir desplazando lo que consideró cánceres que van por todo el país, es decir la delincuencia con la implementación de proyectos productivos, obras públicas escuelas, hospitales, programas culturales, de capacitación para el trabajo, entre otros aspectos.

Mientras que el ex presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló que lo primero que piensa al escuchar el apellido Cárdenas es aquella época en la que miles de españoles salieron de su país para exiliarse en México bajo el auspicio del presidente Lázaro Cárdenas.

“Siento emoción, gratitud y reconocimiento, los españoles agradecemos enormemente al México del presidente Cárdenas” y los testimonios que ha escuchado de familias, intelectuales, profesionales que llegaron a México y “se fundieron con México” siempre con agradecimiento y gratitud por el pueblo mexicano.

Tras lo cual destacó la fortaleza que tiene América Latina si se unen y conforman un banco central, algo similar a lo que se hizo en la Unión Europea y sin duda serían poderosos los latinos, ya que hay todos los elementos para lograr grandes metas.

“Hay que politizar la política, igual hay que feminizar el feminismo, hay que hacer más feminismo y más política, los mejores momentos de la historia han sido cuando la política es acuerdo, tratado, reconocimiento, consenso, solidaridad, todos los grandes momentos han sido precedidos de grandes aportes y de grandes movimientos sociales”, aseguró.