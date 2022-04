Javier Cercas asegura que la obligación del escritor es ser fiel a sus obsesiones

Javier Cercas (España, 1962) escribe literatura para entretener, no para salvar al mundo. Así lo adelantó el propio escritor al anunciar la tercera entrega de su trilogía Terra Alta. Con el título El castillo de Barbazul (Tusquets), la novela aborda la violencia contra la mujer, el abuso de poder, la injusticia y la venganza, pero el autor afirma que su literatura no soluciona estos grandes problemas sociales, no es su objetivo. Sino que hacen un espejo de la realidad para cambiar la perspectiva desde la que el lector mira su entorno.

“No planteó la literatura para solucionar un problema social, no escribiría una novela para intentar resolver la guerra de Ucrania, o la violencia contra las mujeres, eso es un grave error de quien lo intenta porque para eso hay ensayos o periodismo. La literatura no opera de esa manera. La primera obligación de un escritor es ser fiel a sus propias obsesiones y fantasmas y desde ahí escribir para alterar el pensamiento del lector”, afirmó en conferencia de prensa virtual.

Bajo esta premisa, el novelista Premio Planeta 2019 publicó esta última entrega con la que cierra las aventuras del policía español Melchor Marín, que iniciaron en Terra Alta (2019) e Independencia (2021), y que en el fondo proponen una reflexión sobre el abuso de poder en cualquier nivel social y la violencia que de ello deriva.

En esta entrega, Melchor Marín se ha retirado de la policía y trabaja en una biblioteca mientras cuida de su hija adolescente. Pero la intriga vuelve cuando ésta desaparece y el expolicía cruza la delgada línea entre la justicia y la venganza a fin de encontrar a su hija. A decir del también autor de Soldados de Salamina, el hombre en este momento de su vida se vuelve más “luminoso”, capaz de enfrentar la violencia e injusticia, que son los temas centrales de la trilogía.

“Melchor Marín es un personaje al que yo he ido descubriendo con el tiempo, en esta tercera novela se hacen visibles sus virtudes y diría que se hacen visibles dos esenciales, la primera es el coraje entendido como lo entendía Winston Churchil, el coraje es la base de las demás virtudes, y el carisma. Pero es un personaje lleno de furia y de dolor, de deseo de venganza. He dicho que Melchor Marín soy yo sólo en lo malo, lo bueno lo puso él”, refirió.

El también ensayista afirmó que en la lectura detallada, el lector podrá notar que el eje de las tres novelas es la falta de castigo a los poderosos. “Hombres que abusan de su poder y obtienen impunidad casi absoluta y lo único diferente ahora es que hemos descubierto algo que se llama democracia que intenta evitar esa impunidad”, acotó al confesar que es la primera vez que escribe una novela sobre el tema.

Sin que sea su intención, Cercas también abordó uno de los temas de violencia más sensibles en la actualidad: la agresión contra las mujeres. No busca dar respuestas o soluciones, pero sí empujar una reflexión en el lector sobre el alto índice de feminicidios no sólo en España sino también en países como Suecia y Alemania, igual que en América Latina.

“La violencia contra las mujeres es una forma del abuso de poder, y particularmente en el presente porque acabamos de darnos cuenta de un hecho capital y es que la mitad de la humanidad le ha tenido el pie en el cuello a la otra mitad. Aristóteles escribió que las mujeres son inferiores a los hombres y lo dijo porque en su época todos lo pensaban. En España hace 20 años se contabilizan los asesinatos de las mujeres, y no porque apenas se dieran sino porque se le llamaba crimen pasional. Lo que quiero decir es que es un problema que apenas estamos visibilizando aunque es muy viejo y eso queda claro en las tres novelas”, apuntó.

Finalmente Cercas confesó que no sabe a dónde dirigirá su narrativa. Si bien no le interesa clasificar sus novelas en el género policíaco, aseguró que tal vez no vuelva a escribir una historia sobre crímenes y detectives; no pronto.