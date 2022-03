Presenta poemario Angélica Minor

La poeta tlaxcalteca Angélica Minor presenta su nuevo libro “Plumbago”, que reúne más de 40 poemas que abordan uno de los temas más fascinantes para su autora, el mar.

En estas obras, la escritora ahonda en uno de los mundos más misteriosos en el planeta, desde el asombro y curiosidad por aprender de estos sitios de la Tierra que no han sido del todo descubiertos o explorados.

Es una de mis pasiones que descubrí hace poco; es una admiración por el cúmulo de aprendizaje que no ha sido descubierto, por la experiencia que ofrece a los sentidos, por su rumor, sus distintas tonalidades, por su sensación tibia o fría, mencionó la poeta en una charla con El Sol de Tlaxcala.

Mediante la metáfora, Minor describe cómo el mar representa el pulso de la vida y las experiencias sensoriales que nos hacen ver su esplendor; “probar la sal es lo mismo que la sangre, es la conexión con los tiempos remotos y con la vida”, apuntó durante la plática.

La escritora comparte que los temas de su poesía son aquellos que “han traspasado mis venas y se hacen tinta”, es por ello que a lo largo de su obra ha creado poemas que le han rodeado desde la niñez.

Me gusta tocar diferentes temáticas, no quedar encasillada; es por ello que puedo hablar del mar, del campo o del erotismo, de los temas que me apasionan, señaló la poeta.

HISTORIAS DEL CAMPO

En su obra “Gente de Adobe” presenta historias que se gestan en el campo de su natal Panotla, y para su siguiente trabajo Angélica Minor ahondará en los mitos de brujas y nahuales porque para la escritora el lenguaje es la materia prima de creación, que se puede trasladar a diferentes escenarios.

“Plumbago” se encuentra disponible al público en el espacio cultural “El Toronjil”, en la ciudad de Tlaxcala, así como en la librería profética en Puebla.

El mes próximo el libro se presentará en el Museo Miguel N. Lira, así como en otros espacios de Puebla y Guadalajara.

