¿Quieres conocer la fórmula para ser una persona exitosa? Te lo decimos

El autor del libro El Método Avión, Alberto Dacasa, compartió 13 apasionantes escalas que te convertirán en una persona exitosa a través de estrategias bien planteadas en el corto, mediano y largo plazo para poner manos a la obra.

Escala 1-Sueña en grande

Escala 2-Creencias, hábitos y valores

Escala 3-Metas claras y definidas

Escala 4-Estrategia bien planeada

Escala 5-Acción, manos a la obra

Escala 6-Ventas: todos vendemos, pero no a todos les compran

Escala 7-El fracaso, siempre como tu aliado

Escala 8-Disciplina y constancia

Escala 9-Networking y sinergias

Escala 10-Creer y diversificar

Escala 11-Equilibrio en los negocios, familia y salud

Escala 12-Disfruta de una vida extraordinaria

Escala 13-El legado que dejas a tu familia, a la sociedad y al mundo.

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el escritor mexicano te recomienda hacer un replanteamiento de tus hábitos y costumbres para emprender y cambiar tu vida.

"Sentados, viendo una nueva serie, viendo la tele o con el teléfono, no vamos a conseguir nada si no nos ponemos en acción Nadie tiene la vida comprada, no es cuestión de edad, pero nunca sabes cuándo puedes dejar de estar".

El novelista recomendó tener sueños y motivaciones grandes, ya que es lo que te conducirá hacia adelante por medio de creencias, hábitos y valores adecuados. Un sueño está en la nube, pero hay que aterrizarlo.

En entrevista con El Occidental, detalló que las ventas son el paso más rápido para multiplicar los ahorros generados con un puesto de trabajo o servicio, por lo que el éxito es una actitud a bordo de un viaje apasionante.

"Si queremos emprender, tenemos que prepararnos con la reservación, la compra del boleto, destino y el hotel, ya que sin ellos no se produce el viaje".

Será el 3 de diciembre cuando Alberto Dacasa presente El Método Avión en la sala 1 de la Expo Guadalajara en el marco de la edición 35 de la FIL, en donde lo podrás escuchar y comprar el libro.

El escritor platicó que tuvo la oportunidad de convivir con Don Mario Vázquez Raña, quien en vida fue dueño de la Organización Editorial Mexicana (OEM), líder, visionario y emprendedor a nivel Latinoamérica.

