Rosa Montero revela que la escritura le ayudó a superar ataques de pánico

Un desorden mental significa más que una enfermedad. Es, a decir de la escritora Rosa Montero (Madrid, 1951), entrar a una oscuridad y soledad avasallante muchas veces incomprendida por la sociedad. Es el temor por lo desconocido que en ocasiones encuentra salida en la creatividad, desde la literatura hasta la ciencia.

En su caso, por ejemplo, las crisis de pánico que la atacaron en la adolescencia se detuvieron cuando comenzó a publicar sus primeras novelas: “La escritura en apariencia no tenía una función, pero lo interesante es que esos ataques de pánico dejaron de aparecer a los 30 años y me preguntaba por qué, y me he planteado la relación con la publicación de mi ficción; la fórmula salvadora fue escribir ficción y publicarla”, reveló en conferencia de prensa virtual.

Después de una decena de novelas y cientos de artículos periodísticos publicados, Montero se sigue preguntando qué significa la locura y la razón. Y en un ejercicio de introspección e investigación “detectivesca” sobre cómo funciona la mente, la autora ofrece un ensayo, combinado con relatos de ficción, sobre los vínculos entre la creatividad y la inestabilidad mental que puede llegar a la maldad.

Se trata de su más reciente libro El peligro de estar cuerda (Seix Barral), en el que ofrece relatos, a veces reales y otras ficcionales, sobre cómo funciona nuestro cerebro durante un proceso creativo, igual en el momento de pintar una obra de arte o cuando se planea un asesinato, y en ese proceso qué es realmente la cordura, la consciencia, la locura y la maldad.

La publicación, que la propia autora califica de libro raro por navegar entre el ensayo, el relato y autobiografía sin ser una autobiografía como tal, plantea diferentes situaciones en las que la locura es el motor de la creatividad, de la inteligencia misma; por ejemplo, en casos tan conocidos como la vida de Marie Curie, tres veces Premio Nobel.

LA SALUD MENTAL, UN TABÚ

“En los últimos 15 años la neurología ha dado un salto gigante gracias a la tecnología y hay mucha información, he leído libros de psicología, ciencia, neurociencia, biografía de otros escritores y me he autoanalizado, pero no es un libro testimonial porque ese autoanálisis ha sido como ser mi propio objeto de estudio, y esta indagación es para intentar responder estas preguntas.

“Y el tema de la salud mental es una desgracia porque se ha convertido en un tabú, se ocultan los problemas de salud mental en la sociedad y estamos ignorando una realidad absolutamente común, según la OMS un 25 por ciento de la población ha tenido o va a tener un trastorno mental, todo el mundo tiene o va a sufrir un trastorno o alguien cercano a él y vivimos como si eso no existiera”, reflexionó.

Si bien la autora de Instrucciones para salvar el mundo (2008) y Lágrimas en la lluvia (2011 y 2015) tiene sus propias teorías de cómo funciona el cerebro, busca que el lector construya su idea del proceso creativo y encuentre en este relato respuestas sobre la locura de los genios, pues tal vez en algún niño diagnosticado con un trastorno mental esté el próximo Newton, advirtió al recordar que la locura, la soledad y la muerte son temas recurrentes de su ficción.

“Me siento especialmente emocionada porque tengo la sensación de que este es el libro de mi vida y qué quiere decir esto, pues que es un libro que trata algo que he estado pensando, que ha estado en proceso de reflexión y construcción desde que era pequeña, porque desde pequeña me he sentido con una cabeza en paralelo; a los 16 años tuve mi primer crisis de pánico y tuve entonces la necesidad de entender qué sucedía en mi cabeza, una necesidad de entender casi por supervivencia”, refirió.