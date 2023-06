Vicente Herrasti emprende un monumental ejercicio literario

Narrador, ensayista, traductor y editor, Vicente Herrasti marca un hito en su bibliografía, que inició en 1995 con la edición de la novela Taxidermia, al publicar en este 2023 Las muertes de Genji, en la que no sólo imagina la respuesta al enigma literario más antiguo de la humanidad, sino que en más de 500 páginas narra la odisea de tres traductores expertos en literatura y gráfica japonesa, que llegan a Ámsterdam para deliberar acerca de la aparición de un manuscrito en las montañas aledañas a Kioto, cuyas vidas, dice el autor en entrevista, “son una novela en sí mismas”.

Las muertes de Genji, narra el viaje de estos expertos a la cita convocada por una extraña mujer que lleva los dientes teñidos de negro, a la antigua usanza japonesa. Los reúne la Novela de Genji, obra maestra escrita por la poeta Murasaki Shikibu hace mil años, que a la mitad del relato, deja en incógnita la razón por la cual su protagonista, el príncipe Genji el resplandeciente muere.

“La novela efectivamente existió, y la muerte del protagonista constituye uno de los grandes misterios de la literatura. En mi libro, aparece este manuscrito, con tres versiones distintas de la muerte de Genji”, explica el autor sobre su libro, cuya trama se desarrolla en Países Bajos, Italia, Noruega, París y Japón,que muestra en su paso por distintas geografías y tiempos, “el influjo que una obra de arte universal puede ejercer en la vida de los hombres”.

Los tres expertos, al igual que la dama que los convoca, han estado íntimamente relacionados con el antiguo libro, que es, dice Herrasti, “sobre todo una historia de amor, erotismo y belleza. Aunque tardó 900 años en llegar a occidente -la primera traducción es de 1925-, ya tenía una gran influencia en la literatura universal, al nivel de Shakespeare, por ejemplo”.

La Novela de Genji narra las aventuras y los romances de un miembro de la nobleza, un Fujiwara, familia de administradores del emperador, que está ambientada en un periodo único de la historia de la humanidad, en el cual, durante 400 años, Japón vivió en una paz que le permitía a los nobles vivir en un estado de contemplación. “En el periodo Heian (794-1185), el único punto de referencia de la nobleza, era la belleza”, explica el autor.

“Entre los capítulos 42 y 43, Genji muere y no sabemos por qué, estaba un tanto melancólico, solitario, pero no se sabe la razón de su muerte y la historia sigue con otros personajes, es por eso que se dice que un capítulo se perdió y entonces se me ocurrió partir de ese manuscrito, con tres posibles causas de la muerte de Genji, así que el 95 por ciento de mi obra es ficción”, abunda.

Herrasti destaca que con este ejercicio literario que trae a la actualidad esta trama milenaria, pretende hacer un homenaje a la poeta. “Shikibu no escribió para la academia o para la crítica, sino para fascinar y yo traté de emular eso en mi libro”.

Aunque el hallazgo del manuscrito con las posibles causas de muerte del príncipe es el eje de la historia, el autor plantea distintas tramas en tiempos diferentes, y define este extenso volumen como “tres novelas en una”, inspiradas por la fascinación que la Novela de Genji ha provocado en sus personajes.