Miguel Huerta crea fotografía sustentable

La producción del fotógrafo originario de Apizaco Miguel Ángel Huerta tiene una peculiaridad, pues está creada a partir de procesos de sustentabilidad ecológica para reducir en la medida de lo posible su impacto ambiental.

Exposiciones Exponen en Puebla obra de artista tlaxcalteca

Es por ello que Huerta se ha enfocado en la fotografía estenopeica, así como en el uso de alternativas ecológicas a las sustancias que se emplean en el proceso de revelado tradicional, lo que ha dado pie a la generación de obras con un estilo característico.

El trabajo de Miguel Huerta va desde el reciclaje de las cámaras de los celulares en desuso, hasta la creación de cámaras estenopeicas con materiales reciclados, en las que la entrada de luz es el mecanismo para la captura de la imagen.

Prefiero los procesos alternativos para la creación fotográfica y recuperar las técnicas analógicas que dan otra mirada a la fotografía, alejada del consumo rápido, compartió Huerta.

Las cámaras estenopeicas pueden ser creadas con objetos cotidianos, como una caja. Foto: Cortesía | Miguel Ángel Huerta

Su técnica y trayectoria lo ha llevado a brindar talleres en espacios culturales de Oaxaca y a exponer en plataformas enfocadas a este tipo de fotografía, como el Proyecto Oaxaca Estenopeico y en el Museo de las Identidades Leonesas, en Guanajuato.

Gran parte del trabajo es reciclar objetos, cámaras viejas, celulares o tablets que ya no se usan, o incluso una lata que con un orificio para dejar pasar la luz puede funcionar como cámara; también me he enfocado en dejar de usar sustancias químicas contaminantes durante el proceso de revelado analógico y preferir sustancias orgánicas, detalló el fotógrafo.

Huerta trabaja también con la fotografía de larga exposición con la utilización de cámaras estenopeicas, concepto que él mismo define como fotografía lenta, en referencia a los procesos en los que es prioridad la calidad artesanal.

Para conocer el trabajo del apizaquense en este tipo de técnica fotográfica, visitar su perfil de Instagram @littleyeproject.

