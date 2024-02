Miguel Nicolás Lira, 63 años de legado literario, Tlaxcala recuerda su vida y obra

Si hay un escritor que represente a Tlaxcala es Miguel Nicolás Lira, pues su producción literaria recibió los máximos reconocimientos a nivel nacional e incluso sus textos llegaron a los grandes teatros como el Fábregas, en la Ciudad de México, y a la pantalla grande con la inolvidable película “La Escondida” que protagonizaron María Félix y Pedro Armendariz, las dos grandes estrellas del cine de oro mexicano.

En Tlaxcala, anualmente se recuerda su memoria en el marco de su aniversario luctuoso, que en este año conmemora 63 años este lunes 26 de febrero y el museo en su honor preparó una serie de actividades.

A propósito de esta fecha, El Sol de Tlaxcala platicó con la directora el Museo Miguel N. Lira, Gabriela Conde Moreno, quien recordó el legado del artista a quien describió como uno de los creadores más prolíficos y destacados de la historia de la entidad.

“El maestro tuvo una repercusión y no sólo literaria, pues hizo algo que no se hacía todavía en esos tiempos que era vincular a todas las artes. Tenía un espíritu festivo, y cuando digo festivo me refiero a que cada fin de semana había una fiesta de las artes donde podías encontrarte a Frida Kahlo o a Desiderio Hernández Xochitiotzin en la casa de Don Miguel, teniendo este esplendor artístico que se logró vivir en ese tiempo en el siglo XX”, resaltó Gabriela Conde.

Y es que hay que recordar que Lira mantuvo una amistad con grandes figuras de su época, como es el caso de Frida Kahlo a quien conoció en su paso como estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria, e incluso la famosa pintora regaló al escritor algunas piezas de su autoría que actualmente se exhiben en el Museo de Arte de Tlaxcala.

SU LEGADO LITERARIO

Miguel N. Lira fue un creador que no se encasilló en un sólo género, pues su producción abarcó distintos géneros como la dramaturgia, poesía, cuento, novela, narrativa y hasta corridos, el más famoso de ellos dedicado al revolucionario tlaxcalteca Domingo Arenas, el cual a mitad del siglo XX lo incluyeron los libros de texto gratuitos en la asignatura de Historia para segundo de primaria.

Mención especial merece su obra infantil, como es el caso de los títulos “Muñeca Pastillita” y “Mi caballito blanco”, que incluso continúa editando la Biblioteca Chapulín, de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

“Se trabajó junto con la UNAM para tener libres los derechos de autor de Don Miguel. Precisamente, el año pasado en el aniversario de su cumpleaños presentamos la biblioteca de El Chapulín que reeditó ´Pastillita” y ya hay otros proyectos editoriales ahora que los derechos de autor han quedado libres”, precisó la directora del Museo Miguel N. Lira.

PROYECTOS ACTUALES

Además de la reedición de los textos del escritor tlaxcalteca y la promoción de su obra a través del museo en su honor, este año estará listo el montaje teatral que se presentará en escuelas de la entidad, proyecto coordinado por el Museo Miguel N. Lira en coordinación con la artista escénica Rocío Juárez.

En este museo es lo que tratamos de hacer, que el espíritu de Don Miguel, su gran legado de amor a Tlaxcala siga presente; y cómo lo hacemos, leyendo siempre que podemos su obra y promoviendo este lugar como un espacio de convivencia y de comunidad, mencionó Gabriela Conde.

LA CONMEMORACIÓN DE ESTE AÑO

Para este aniversario luctuoso número 63, la Secretaría de Cultura estatal ha preparado un programa para honrar a N. Lira, el cual iniciará este lunes 26 de febrero con un acto cívico y una ofrenda floral al interior del Jardín Botánico de Tizatlán, a las 9:30 horas.

A las 13:00 horas, el investigador de la obra de Miguel Nicolás Lira, Donovan Herrera, compartirá la conferencia “Recordando La Escondida”, en el museo que se encuentra en avenida Independencia, número 7, en la ciudad de Tlaxcala.

Y finalmente, en este mismo museo a las 14:00 horas habrá una convivencia amenizada por el Ensamble de Maestros de Casa de Música del Estado de Tlaxcala.

En el 2005, en el centenario de su natalicio, Miguel N. Lira fue designado por el Congreso del Estado como Benemérito de Tlaxcala por su impulso a la cultura.