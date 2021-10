Otorgan Premio Aura Estrada a peruana Natalia Sánchez Loayza

El relato Sopa de perro es una suerte de rompecabezas sobre las vicisitudes de una familia peruana, que bien podría ser de cualquier latitud de América Latina. Un collage fragmentado de memorias que su autora Natalia Sánchez Loayza recoge de sus propios diarios y de entrevistas con familiares en busca de respuestas sobre su identidad y la de los latinoamericanos, en general.

La obra fue ganadora del Séptimo Premio Internacional de Literatura Aura Estrada que se entrega en el marco de la 41 Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO). El jurado, integrado por Idra Novey, Vanessa Londoño, Gabriela Jáuregui y Francisco Goldman, eligió el texto de la escritora peruana de entre 305 propuestas de 15 países.

Mundo Otorgan el Nobel de la Paz 2021 a los periodistas Maria Ressa y Dimitri Muratov

Al anunciar el premio en conferencia de prensa, Gabriela Jáuregui destacó la habilidad narrativa de Sánchez Loayza para reconstruir sucesos de familia que a la vez son reflexiones de conflictos sociopolíticos de su país y hacen espejo de una condición del continente. Así el relato puede leerse desde la perspectiva de género, las carencias económicas, posiciones de izquierda o como una memoria íntima.

“La literatura está llena de ciertas historias y otras que no han tenido espacio para ser escuchadas y ser visibles y a menudo esas historias se pueden abordar en el periodismo o en documentales, pero no desde el espacio particular de la literatura; por eso resulta interesante este trabajo por todo lo que habla Natalia, quien también escarba en lo que significa minar la memoria”, describió del proyecto.

La autora, quien actualmente cursa un Master en Periodismo Bilingüe en la Universidad de Nueva York, detalló que el relato nació de hurgar en su propia identidad y memoria, y el título da cuenta de ese ejercicio de recuperar el pasado.

“Todo lo que digo pasó en la realidad y como ejemplo el título está inspirado en la sopa de perro que preparaba mi abuela. En una olla enorme y maltrecha preparaba esta sopa con todo lo que sobraba del mercado, con restos de todo y poco de carne y era especial para los perros y durante el proceso de escritura que me tomó varios años, desde el 2018, me di cuenta de esta imagen de mi abuela cocinando y tuvo mucho sentido para mí, entonces encontré esa estructura de la escritura”, describió.

La también editora de la revista virtual Malquerida abundó que Sopa de perro narra la construcción física y social del distrito de Villa María del Triunfo en Lima, Perú; la fundación del barrio Nueva Esperanza, la constitución de la casa de sus abuelos, el ingreso de su padre en el grupo terrorista Sendero Luminoso, y su muerte. Todo en fragmentos como tajadas de recuerdos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Gabriela Jáuregui acotó que en esta edición la convocatoria del premio se abrió a todos los países de Latinoamérica y se recibieron 305 trabajos de países como México, Colombia, Argentina, Cuba, Ecuador, Bolivia, Chile, Venezuela, Guatemala, entre otros.

El Premio honra la memoria de la escritora mexicana Aura Estrada, fallecida en julio de 2007, y está dotado con 10 mil dólares y la publicación del texto ganador en la revista Granta.