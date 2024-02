Plasmarán en fotografías el Carnaval de Tlaxcala; abren convocatoria para los interesados

El carnaval de Tlaxcala no solo es representado en danzas y música, también en las fotografías que muestran el colorido y riqueza cultural en la entidad.

Cultura Con talleres gratuitos reviven juego de pelota en el Palacio de Cultura

Entérate: ➡️Donají Mendoza lleva sus memorias a la fotografía

Por ello, fue abierta la convocatoria del XXIV certamen fotográfico "El Carnaval de Tlaxcala en imágenes", el cual pretende preservar las diversas manifestaciones culturales de las comunidades y revitalizar las expresiones tradicionales.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

En el concurso podrán participar en los fotógrafos estatales y nacionales, la inscripción será gratuita y tienen hasta el 14 de marzo para registrase en la Dirección de Cultura y Recreación de la Secretaría de Educación Pública del Estado, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Respecto a las bases, los interesados deberán plasmar en fotografías el desarrollo del carnaval en la ciudad de Tlaxcala, municipios y comunidades desarrollado del ocho al 13 de febrero.

Cultura El arte, fundamental para la salud mental: Garmona

No dejes de leer: ➡️Exploran la feminidad con la fotografía

Para la entrega de las fotografías, los participantes aportarán en tarjetas media carta los siguientes datos: nombre del autor, correo electrónico, título de la obra, motivos y reseña de la obra redactada en 10 renglones. Además, el material debe ir en formato analógico o digital.

Los participantes entregarán su material del 15 al 17 de de marzo y deberá ir en calidad fina (alto número de pixeles) o en negativos o DVD con imagen digitalizada, la resolución será de 300 dpi de 15 x 10 pulgadas, en archivo jpg o RAW.

Las imágenes deben ir en cuadro completo en medidas de 11 por 14 pulgadas, en papel ilustración blanco de 40 por 50 centímetros, con maría luisa (margen) de papel ilustración negro.

Cultura Plasmarán en fotografías los árboles emblemáticos de Tlaxcala; buscan la protección y conservación

Lee más: ➡️Presentan exposición de fotografía estenopeica

En cuanto a las restricciones, no aceptarán fotografías en fotomontaje o de estudio, no deben ir firmadas, tituladas o marcadas, tampoco deberán colocar etiquetas, sellos o elementos que no formen parte de la imagen, tampoco deberán ser publicadas en algún medio de información.

Los criterios que evaluará el jurado serán: mensaje significativo (cultura, costumbres, tradiciones y variedad de indumentaria del carnaval), presentación gráfica, calidad técnica, impacto visual, espontaneidad y colorido.

El concurso será el 22 de marzo en el Museo de la Memoria de Tlaxcala, todos los participantes recibirán reconocimiento y premiarán a los cinco primeros lugares con incentivos económicos que van de 10 mil pesos para el primer lugar, nueve mil para el segundo, siete mil para el tercero, cinco mil para el cuarto y cuatro mil para el quinto ganador.

Te puede interesar: ➡️Todos llevamos un fotógrafo dentro: Santiago Arau

El concurso ni tendrá prórroga con los trabajos que sean registrado en los tiempos y horarios establecidos en la convocatoria.