Presenta Bautista libro de poemas

El escritor originario de Contla, Javier Bautista Muñoz presenta su nuevo libro titulado “Me llamo Léonid Bausden”, el cual recopila una serie de poemas cuyo protagonista es este personaje de ficción quien, a través de diferentes momentos de su vida, explora una variedad de emociones, que otorgan a la poesía de Bautista ese carácter sensible y humano que la caracteriza.

Este libro es resultado del programa Producción Editorial que lleva a cabo el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), que apoya a los talentos literarios del estado, del cual Javier Bautista resultó seleccionado el año pasado.

“Me llamo Léonid Bausden” es el segundo libro de poemas del joven escritor, luego de la publicación de “Pájaro Archipiélago” en el 2018, como resultado de haber obtenido el primer lugar del Premio Estatal de Poesía, en el año 2017, por lo que a tres años de este trabajo, Bautista considera que su escritura ha tenido una evolución técnica y una mayor afinación del estilo.

“Estos poemas me llevaron aproximadamente un año de trabajo y fue un proceso interesante porque me requirió del análisis de los textos y de afinar la escritura hasta lograr el resultado que buscaba, lo cual me llevó a ser seleccionado en esta convocatoria”, explicó.

Como en su primera publicación, Bautista Muñoz conserva su esencia en la escritura, que se caracteriza por resaltar los pequeños detalles de lo cotidiano, que en su conjunto conforman el sentido de la vida de un ser humano.

“Mis poemas transitan entre diversos temas como el amor, el sexo, las viviencias familiares, la confusión durante de los años de pubertad y adolescencia, pues son las vivencias del personaje protagonista y que, de alguna manera, todos hemos atravesado por circunstancias similares”, enfatizó el poeta.

Léonid Bausden surgió como el pseudónimo que Bautista utilizó para sus trabajos literarios, por lo que representa una especie de alter ego, a pesar de que es un personaje contrario a las características del escritor.

“Es como una especie de mi otro yo, por lo que cada uno de los poemas abordan diferentes circunstancias en la vida de Léonid Bausden; son poemas individuales pero hay un hilo conductor, que hacen que el poemario sea una especie de narrativa”, detalló Javier Bautista.

El libro

