Presenta Gerardo Lima Megaloceros, libro de cuentos

Gerardo Lima Molina, escritor tlaxcalteca quien destaca por su narrativa de horror, prepara la publicación de “Megaloceros”, su más reciente libro que reúne seis cuentos largos, donde los ciervos se convierten en criaturas terroríficas.

“Lo que quise hacer con estos cuentos fue crear una cosa monstruosa que significara algo, que fuera un símbolo y que de cierta forma fuera algo original; por eso pensé en los ciervos, porque tienen mucho simbolismo relacionado con la fertilidad, con lo solar y con la fuerza, además de que la cornamenta siempre ha estado relacionada con lo satánico o con la infidelidad, lo cual siempre me ha parecido muy interesante”, señaló el escritor.

El megaloceros, que da nombre a esta obra, fue un ciervo de gran tamaño que existió hasta el pleistoceno y hoy se encuentra extinto, “al pensar en esta criatura que alcanzaba hasta los tres metros de altura y poseía una gran cornamenta, siento que encontrarla no solo me daría mucho miedo, sería una especie de sentimiento sublime ver a una bestia así, pues no sabría si ponerme a llorar, correr o rezarle”, mencionó Lima.

Además del megaloceros, estos cuentos reúnen a otras especies de ciervos ya que son el hilo conductor entre las historias, además de que en los relatos subyace el concepto de lo divino que impacta con la humanidad, por lo que Gerardo Lima menciona que este trabajo tiene cierta influencia del estilo del escritor estadounidense H.P. Lovecraft.

En una charla con este Diario, Gerardo Lima compartió que a diferencia de su anterior trabajo, “Cosmos Nocturno” que se enfoca en un terror de atmósferas fantásticas, en “Megaloceros” las historias se desarrollan en un contexto más realista.

“Los cuentos transcurren en contextos más reales, como ciudades fronterizas, incluso quería incluir a Tlaxcala, por lo que una de las historias ocurre en la Malinche”, abundó Gerardo Lima.

En el terror siempre tiene que existir una amenaza, no necesariamente un monstruo, pero debe existir esa atmósfera viciada

Gerardo Lima / Escritor

