Presenta Rubén Terán libro sobre la Conquista

En el marco de la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, el diputado federal Rubén Terán Águila presentó el libro “500 años, la visión de los vencedores” , que aborda el papel de los antiguos tlaxcaltecas en la formación de la actual nación mexicana.

La presentación tuvo lugar en el teatro Xicohténcatl en la ciudad de Tlaxcala, a la cual asistieron como invitados especiales la gobernadora electa Lorena Cuéllar Cisneros; el director de la Fundación Reforma Ideológica, Gustavo Butrón Lara y el escritor tlaxcalteca Bernardino Vázquez Mazaztzi.

En su mensaje a los asistentes, Terán Águila hizo referencia al estigma social que durante años se ha relacionado con los tlaxcaltecas sobre su participación en la Conquista en alianza con los españoles, por lo que el escritor mencionó que fue precisamente este hecho el que le inspiró a la investigación y escritura sobre el tema.

¿Por qué escribir este libro y por qué la visión de los vencedores?. Hay quien diría que es un tema ya superado y la verdad es que yo sigo creyendo, pero al llegar el tiempo de los 500 años y preparar los festejos, recorriendo el país, llegaba a escuchar que los tlaxcaltecas somos traidores; no me preocupaba porque yo sabía que muchas personas no están obligadas a conocer la historia de Tlaxcala, pero me preocupó cuando me di a la tarea de investigar y darme cuenta de que tlaxcaltecas se concebían como traidores porque no conocemos nuestra historia,mencionó le diputado federal por Morena.

LA OBRA

La publicación se integra por los capítulos “El encuentro de dos mundos: 500 años de la conquista de México “, “Descubrimientos anteriores a Colón”, “Cortés en marcha”, “Los tlaxcaltecas se integran a occidente” y “Tlaxcala, cuna de la nación”, en los que Terán Águila hace una reflexión de diversas fuentes bibliográficas que abordan el papel de Tlaxcala en la historia.

Somos los vencedores porque aquí estamos, porque mantenemos nuestros apellidos, porque pudimos hacer posible que nuestras costumbres y tradiciones estuvieran a lo largo y ancho del territorio nacional, somos los vencedores porque nuestra cultura sigue viva, resaltó el diputado.

Finalmente, Rubén Terán exaltó el orgullo por ser tlaxcalteca:

Yo estoy convencido de que Tlaxcala es y será historia permanente pero también ejemplo nacional; yo estoy convencido de que en Tlaxcala habemos una gran cantidad de mujeres y hombres buenos que nos dedicamos a trabajar, lo mismo la casa en el campo o la fábrica. Somos el estado más pequeño pero podemos ser el más importante del país porque somos un pueblo culto, trabajador y honesto.

