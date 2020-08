Presenta Yesenia Cabrera “Los Pequeños Macabros”

La escritora tlaxcalteca Yesenia Cabrera Barrios presenta su libro “Los Pequeños Macabros”, el cual aborda el género de terror a través de cuentos inspirados en la maldad presente en la infancia, e incluso en la cotidianidad.

Cultura Celebran Mes de la Gastronomía Tlaxcalteca en Quintana Roo: Secture

La publicación de este primer libro de Cabrera, cuyo trabajo ya ha formado parte de antologías sobre literatura de terror, es resultado de haber obtenido el primer lugar del Premio Estatal de Cuento “Beatriz Espejo”, en el 2018, por lo que la publicación del material estuvo a cargo del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura mediante la editorial Paraíso Perdido.

Difundirán documentales tlaxcaltecas en Colima



Lee más aquí ➡ https://t.co/UULJKh8GBx#Cultura pic.twitter.com/B7lnQml5w3 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 2, 2020

Para la escritora originaria del municipio de Muñoz de Domingo Arenas, este libro representa una nueva etapa en su carrera, pues el proceso de publicación le generó una mayor madurez en su escritura.

Cultura Participan tlaxcaltecas en campamento de la Orquesta Sinfónica Infantil de México

“Durante la etapa de preparación del libro para su publicación me pasó algo muy interesante puesto que me puse en el papel del lector, lo que implicó ser autocrítica con mi escritura y recibir retroalimentación de los integrantes de la editorial, quienes en todo momento me dieron su punto de vista”, explicó Yesenia Cabrera.

El prólogo de este libro estuvo a cargo del escritor Bernardo Esquinca - ganador del Premio Nacional de Novela Negra- quien de la obra de Cabrera opinó que “para Yesenia Cabrera no hay diferencia entre sueño y vigilia, porque la pesadilla es la vida misma. Sus cuentos pertenecen a la genuina literatura de lo extraño”.

Festival de Títeres podría ser virtual



Lee más aquí ➡ https://t.co/Eq5e6kJyXX#Cultura #Titeres pic.twitter.com/FsZon1JdNV — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 26, 2020

Y es que, desde temprana edad, Cabrera recibió la influencia de los grandes autores de la literatura de terror como H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, entre otros.

Por otra parte “Los Pequeños Macabros” cuenta con ilustraciones del artista argentino Santiago Caruso, quien ha sido llamado “el ilustrador de lo oscuro”, por plasmar con destreza temas místicos. A sus 21 años recibió el Premio de Dibujo, en el Salón de Artes Plásticas del Museo Roverano, en Buenos Aires.

Te invitamos a unirte a nuestro canal en Telegram



Noticias relevantes de Tlaxcala, México y el Mundohttps://t.co/nt2ef0kIYb pic.twitter.com/Qe5Z5SDqjd — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 6, 2020

No dejes de leer:

Cultura Artistas Obscuros | La trágica vida de Séraphine Louis

Cultura Impartirán taller virtual de creación en línea