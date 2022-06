Proyecto “Tlaxcala sí existe”, llevan a la música identidad tlaxcalteca

Con el proyecto “Tlaxcala sí existe, creación de canciones basadas en la cultura tlaxcalteca”, el músico Daniel Salas busca compartir la cultura, la historia y las tradiciones de nuestro estado a través de la música.

Cultura Promueve INAH la cultura tlaxcalteca

A partir de agosto, en las principales plataformas digitales como Spotify, Apple Music y Youtube Music, el compositor y músico compartirá de forma gratuita cuatro canciones en las que ha trabajado durante este año, principalmente realizando investigaciones de campo para conocer más sobre el contexto tlaxcalteca.

No te pierdas:➡️Daniel Salas presenta su disco titulado, DSB Project

Son líricas sobre Tlaxcala que narran parte de los acontecimientos importantes que han sucedido y los que aún siguen vigentes, basadas en sus elementos culturales, costumbres y tradiciones, pero también en la actualidad que se vive en el día a día de los tlaxcaltecas, detalló Daniel Salas.

Foto: Cortesía | @Tlaxcala sí existe.

Estas composiciones se centran en cuatro temas, que son el pulque, los humedales, los cerros y la ciudad; para ello, el artista ha visitado diversas localidades como Tepeticpac, Acuitlapilco, Atlahapa, Atlangatepec, Temetzontla, Cuaxomulco, Álvaro Obregón en el municipio de Españita y San Juan Totolac, donde ha entrevistado a los lugareños y cronistas para tener una idea más nutrida de la historia y vida cotidiana.

Continúa leyendo:➡️Wade Matthews experimenta el sonido, con improvisación

He estado realizando trabajo de campo, por lo que he estado yendo, por ejemplo, a los cerros blancos y al cerro del Cuatlapanga, también he visitado los tinacales para platicar con los tlachiqueros, y he estado en la laguna de Acuitlapilco y en la presa de Atlangatepec, donde he realizado entrevistas con pescadores de la zona, abundó Salas.

Foto: Cortesía | @Tlaxcala sí existe.

En cuanto a la propuesta de sonido, el músico fusiona diferentes géneros como el reggae, el jazz, son jarocho y tintes de reguetón, pues la intención es que sea un sonido contemporáneo.

Lee también:➡️Celebra aniversario Museo de la Radio de Tlaxcala

Con esto busco que con la distribución del demo en plataformas digitales pueda abarcar a distintos públicos y que llegue a otros lugares, inclusive fuera del país, y sea posible mostrar que Tlaxcala sí existe y está lleno de belleza, tradiciones y magia, resaltó el también intérprete.

Compartió que este trabajo de investigación y de recabación de testimonios se convierte en una interpretación personal que termina plasmada en una composición lírica y musical.

No dejes de leer:➡️Hoy, filarmónicos festejan a su patrona Santa Cecilia

Foto: Cortesía | @Tlaxcala sí existe.

Este proyecto es posible gracias a la beca del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Tlaxcala (Pecdat) de la cual fue seleccionado el músico.

Daniel Salas: "El proyecto tiene la intención de dar mostrar la identidad de nuestro estado para nosotros mismos como tlaxcaltecas, pero también para quien lo escuche fuera del estado o del país”

Entérate:➡️Contla, tierra de músicos; celebran con comilona y pulque

Daniel Salas comparte fotografías y datos del proceso de producción en sus perfiles de Facebook e Instagram @Tlaxcala sí existe música.

LEE MÁS: ⬇️

Cultura Los Tlaskaltecas, en el Cervantino

Cultura La Murga Xicohtl, prepara nuevo disco