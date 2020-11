Realizan foro virtual sobre diversidad, en la Colmena

Del 22 al 27 de noviembre, el Centro de Tecnologías Creativas La Colmena lleva a cabo el foro virtual “Nosotrxs: Voces, miradas, análisis y diálogos diversxs”, que reúne distintos puntos de vista en torno a la construcción de una sociedad más equitativa y diversa, y el papel de la tecnología en este proceso.

Durante los seis días del encuentro, de 17:00 a 19:00 horas, se transmiten charlas en vivo a través del perfil de Facebook de La Colmena y el canal de Youtube del Centro de Cultura Digital, en las que participan integrantes de colectivos y especialistas en temas como nuevas masculinidades, pedagogía afectiva y tecnologías de la información, quienes abordan tópicos relacionados con la equidad de género y respeto a la diversidad.

“El objetivo principal de este encuentro es reconocer las diferencias y similitudes que tenemos como personas dentro de una comunidad, y a partir de ello construir una sociedad más justa”, enfatizó Ana Celia Osorno, integrante de La Colmena y de la organización de este evento.

La primera charla de este foro estuvo a cargo de integrantes de los colectivos Electrobiota y Lana Desastre, que hablaron sobre el arte generado a partir de herramientas tecnológicas y su papel en el acercamiento y comprensión de las diversas formas de existencia humana.

El 24 de noviembre tendrá lugar la conversación “Masculinidades no tradicionales y su integración en la formación de niñxs y jóvenes” a cargo de integrantes del colectivo Señores que Escuchan, de la asociación Gendes y el especialista Héctor Merino.

El miércoles 25 de noviembre se llevará a cabo la conversación “Pedagogías afectivas, pedagogías radicales” en la que se analizarán las prácticas docentes desde el afecto y la perspectiva de género y estará encabezada por Cristina Torres y Christian Fajardo, del colectivo Escrituras Experimentales y por la artista y arte educadora Andrea Cambronero Solano.

La penúltima conversación será “Hackear el binario”, a cargo del colectivo Resistencia no binarix, que brinda apoyo terapéutico a personas no binarias, es decir que no se identifican con los géneros femenino o masculino; por lo que en la charla se abordará la necesidad de visibilizar las identidades fueras del espectro binario y sus derechos.

El 27 de noviembre el ciclo de conversaciones concluye con “No es no: apropiación de las TIC´S en la lucha por un internet libre de violencia” en la que se analizará la violencia de género que surge en el espacio digital.

OFRECEN TALLER PARA MUJERES

Como parte del foro virtual también se lleva a cabo el taller “Plataformas digitales para productoras de Tlaxcala”, en el que las participantes aprenderán sobre el uso de plataformas digitales como herramientas de marketing.

Las charlas se transmitirán en vivo, por lo que los espectadores podrán participar en tiempo real durante el diálogo.

El objetivo es reconocer las diferencias y similitudes que tenemos como personas dentro de una comunidad

Ana Celia Osorno / Integrante de La Colmena

