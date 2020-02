Reconocen trayectoria de Isolda Dosamantes

La escritora tlaxcalteca Isolda Dosamantes es la “Literato del Mes”, con lo cual el Museo Miguel N. Lira reconoce su trayectoria como poeta y como impulsora de las letras a través de la publicación de más de 10 obras a lo largo de su carrera.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, Isolda Dosamantes resaltó la importancia de que la voz de las mujeres se haga escuchar en todos los ámbitos y, en su caso, a través del arte literario, que le permite manifestar las emociones y pensamientos femeninos con los que pueden sentirse identificadas otras mujeres.

“Desde muy joven me di cuenta de que el escribir poemas me permitía expresar lo que sentía, lo cual representa para mí una especie de ejercicio terapéutico. Mi primer poema lo escribí en la secundaria, cuando vi a mis compañeras llorar con mucho sentimiento por haber reprobado; ahí fue donde me di cuenta de la posibilidad que me daba la escritura de desahogar emociones”, compartió la escritora.

Isolda Dosamantes estudió Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y posteriormente comenzó una ardua formación en las letras con una especialización en Literatura Mexicana, una maestría en Apreciación Literaria, y actualmente cursa un doctorado en Ciencias y Humanidades.

La escritora considera que su creación se da en un entorno de total libertad creativa, por lo que lo mismo escribe poemas de amor o desamor, que de temas sobre feminismo o de la majestuosidad de la naturaleza.

Durante el resto de febrero y marzo, en el Museo Miguel N. Lira los asistentes encontrarán una vitrina con los ejemplares de las obras más destacadas de la escritora originaria de Atlangatepec.

