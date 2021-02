Recuerdan natalicio de Desiderio Hernández

Para conmemorar el aniversario número 99 del natalicio del maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin, la fundación que lleva su nombre presentó el tercer tomo de su biografía, la cual se centra en los años transcurridos entre 1968 y 1979.

Este trabajo, realizado por la Fundación Desiderio Hernández Xochitiotzin con el apoyo de la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), presenta la vida del emblemático personaje durante el contexto histórico de 1968, y los cambios sociales en el país que acompañaron la obra del artista en dicha década.

LA OBRA

El tercer tomo de esta serie biográfica describe la etapa más prolífica y de madurez en el trabajo artístico de Xochitiotzin, así como su faceta como divulgador de la historia del pueblo tlaxcalteca.

“El tercer tomo inicia con el tema crucial, el contexto histórico en 1968 de un México que vive y reencarna transformaciones colosales. Xochitiotzin, ahora en una etapa madura, se ve lejano al proceso social, no como un acto de poca empatía sino distanciado, pues le ocupan cuestiones de su ejercicio artístico. Tlaxcala también vive cambios, y Xochitiotzin no queda exento, pero aquello no le detiene, es su época más prolífica en su obra de caballete; asimismo, en su apoyo al proyecto de la Diócesis Católica de Tlaxcala, también ejerce una ardua labor como Delegado de Monumentos Coloniales del INAH”, describe el prólogo de esta publicación.

La presentación virtual de este tercer tomo estuvo a cargo de la maestra en Historia Oralia Ramírez Sánchez quien hizo un recorrido por los acontecimientos más memorables sobre la vida y trabajo del artista, así como su relación con otros creadores contemporáneos a su época.

El año 2022 tiene que tratarse de Desiderio Hernández Xochitiotzin en todo el país

Antonio Martínez Velázquez / Director de Comunicación Social

