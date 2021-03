Reflexiona Jair Cortés sobre su proceso creativo

Con más de 20 años de trayectoria literaria, Jair Cortés comparte en entrevista con El Sol de Tlaxcala algunas de sus reflexiones sobre lo que ha significado dedicarse a la escritura y la manera en la que al paso del tiempo ha encontrado un estilo propio el cual no sólo le ha permitido destacar profesionalmente, también se ha convertido en una herramienta de autodescubrimiento y autoconocimiento.

La primera publicación del escritor originario de Calpulalpan fue “A la luz de la sangre”, en 1999, una obra escrita a manera de homenaje a la relación afectiva con sus padres y hermanos en la que a través de la poesía bucea en lo más profundo de las relaciones filiales y fraternas para descubrir una fuente de emoción que brota de un manantial lírico, con musicalidad propia, como lo describió la destacada escritora Dolores Castro.

A 22 de años de este libro, Jair Cortés explica que hoy se siente más seguro y más libre en su escritura, hecho que en gran medida se debe a una perspectiva en la que el lector pierde importancia.

Hoy puedo hablar desde muchos tonos con mi voz sin preocuparme por lo que el poema puede provocar en lectores imaginarios y, por otra parte, también he experimentado un proceso que va de aprender a desaprender los supuestos, los prejuicios y las generalizaciones, lo que me ha dado una mayor plenitud para imaginar otras realidades a partir de la que experimento en un primer momento, mencionó el escritor.

En la charla con este Diario, Cortés Montes recordó la manera en que la creatividad literaria le tomó por sorpresa cuando, siendo aún niño, sintió un deseo irrefrenable por escribir un poema sobre un hombre que sueña ser lobo, que a su vez sueña ser hombre, mientras que a su paso destruye todo lo que le rodea.

Me sentí poseído por el deseo de escribir; no sabía lo que me estaba pasando, fue como ser tocado por un rayo de creatividad que de forma impulsiva transformaba las imágenes en palabras. Esos arrebatos se siguen presentando en mi vida; incluso, si estoy ocupado haciendo algo en el momento tengo que pausar, si voy manejando procuro orillarme para escribir, si estoy nadando comienzo a “escribir” mentalmente (memorizando al mismo tiempo) cada verso hasta que llego a la orilla para poder escribirlos. Ahora sé que aquello que me sucede es la suma de una una serie de condiciones culturales y ancestrales que en mí se concentran y que encuentran en el poema su culminación, detalló.

A estos episodios torrenciales de creatividad, con el paso de los años y el cúmulo de experiencia, se sumó una retórica más elaborada, incluso en sus pasajes de, mayor transparencia, presente en sus palabras, gracias a esta combinación.

Jair Cortés ha sido reconocido con los premios Nacional de Poesía Efraín Huerta por “Caza”, en el 2006; Nacional de Poesía Clemencia Isaura, en el 2016, por

“Laboratorio tropical” y el más reciente Premio de Poesía Internacional Ramón Iván Suárez Caamal, por su obra “La luz no se equivoca”, a finales del año pasado.

Desde hace tres años, Jair Cortés radica en el Pueblo Mágico de Bacalar, en Quintana Roo; experiencia que, de acuerdo con el escritor, le ha permitido iniciar un nuevo ciclo, en un entorno sereno que ha potenciado el diálogo interno, en donde la naturaleza le ha permitido encontrar más que una disciplina un ritmo interno.

Actualmente, el escritor tlaxcalteca imparte de forma gratuita en el Centro de las Artes el curso “La rima de la libertad”, el cual se desarrolla en modalidad virtual y está enfocado a la lectura crítica y el análisis de obras específicas para facilitar a los participantes la comprensión de la poesía como una expresión de libertad en tiempos de confinamiento.

1999 año en el que se publicó su primera obra: “A la luz de la sangre”

2006 fue galardonado con el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta por “Caza”

2016 recibió el Premio Nacional de Poesía Clemencia Isaura, por “Laboratorio tropical”

2020 obtuvo el Premio de Poesía Internacional Ramón Iván Suárez Caamal, por “La luz no se equivoca”

