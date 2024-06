Se presenta en el Teatro Xicohténcatl “Abiertamente Cursi”, arte con temática LGBT

En el teatro Xicohténcatl se presenta la exposición “Abiertamente Cursi”, de los artistas tlaxcaltecas Ali Hassan Arafatt y Baruc Juárez Aguilar, quienes a través de la pintura abordan la temática del amor entre iguales.

Los creadores, quienes forman parte de la comunidad LGBT, comparten mediante la pintura sus experiencias de vida como personas que se han declarado disidentes sexuales, haciendo frente a los tabúes que aún persisten en Tlaxcala respecto a la homosexualidad.

Entender a la pintura como un medio de escape para alejarse de un mundo hostil y entender a la naturaleza como una metáfora del éxtasis es la propuesta de la exposición, comentó el también artista plástico Daniel Evo, quien en esta ocasión se hizo cargo de la curaduría de la muestra.

UN MUNDO DONDE NO HAY CABIDA A LA DISCRIMINACIÓN

Ali Hassan y Baruc Juárez coinciden en la creación de personajes que habitan en universos oníricos, donde no hay cabida para la discriminación, el odio o la violencia a causa de su orientación sexual; donde los hombres se pueden permitir ser abiertamente cursis, sin limitaciones impuestas por la sociedad.



Ser cursi es un acto político desde la bondad, la exuberancia y la magia, en un mundo que golpea y señala a las disidencias sexuales de una manera peculiar en Tlaxcala, mencionó Daniel Evo en una charla con este Diario.





ARTISTAS COINCIDEN EN LA REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD LGBT EN SU OBRA

Baruc Juárez es estudiante de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y su obra se centra en la generación de mundos imaginarios y personajes con los que busca establecer un vínculo emocional con el espectador.



Mis pinturas y fotografías hablan sobre las personas queer sobre las disidencias, la comunidad LGBT, y por eso en mis piezas represento los cuerpos de personas gays, lesbianas y transexuales y el performance que tienen estas corporalidades, detalló el artista.

En tanto que Ali Hassan tiene como propósito contribuir a un mundo más amigable y consciente al poner en su obra ideas sobre la inclusión, a través del diseño de personajes y paisajes que representen esta utopía.

Mi obra es una exploración abierta como persona perteneciente a una disidencia. Me defino como un enamorado del amor y me gusta expresarlo porque es muy liberador, el ser auténtico y fiel a uno mismo, expresó.

PERSISTE LA HOMOFOBIA

Ambos artistas concuerdan en que, a pesar de que existe una mayor apertura en los espacios públicos respecto a los temas relacionados con la comunidad LGBT, aún persisten los discursos de odio, y es por ello que resulta necesario que desde el arte se aborde esta situación.

Aún existe la discriminación; incluso lo vemos con las reacciones respecto a esta exposición, pues en redes sociales vimos muchas expresiones de odio y comentarios como que esto no es arte, opinó Baruc Juárez.

Ali Hassan piensa de manera similar, pues asegura que su cotidianidad aún es blanco de la desaprobación de la gente:Aún me pasa que dudo en si salir vestido o maquillado de tal o cual forma, pero no me victimizo sino que tomo mucha fuerza y me expreso, porque considero que incluso mi arreglo personal es un acto performático.

MES DEL ORGULLO GAY

La muestra “Abiertamente Cursi” forma parte de la serie de actividades en el marco de la Semana Cultural Tlaxcala Diversa, que se lleva a cabo en la entidad durante junio para celebrar el mes del orgullo gay.

Con presentaciones de teatro, danza y exposiciones de artes plásticas, así como charlas, artistas LGBT visibilizan a esta comunidad en Tlaxcala.

Al respecto, Ali Hassan y Baruc Juárez opinaron que actividades como la Semana Cultural Tlaxcala Diversa son muy necesarias para generar el diálogo y la construcción de una sociedad respetuosa con los derechos de las personas que se identifican con la bandera LGBT.

La vida no es blanco o negro, hay muchos matices y si bien no pedimos que piensen igual, sí pedimos respeto, pues no hacemos daño con existir de una manera diferente, aseveró Hassan.