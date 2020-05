TalentoTlaxcalteca: Guadalupe Minutti explora el cuerpo humano a través de la fotografía

En 2016 Guadalupe Minutti comenzó su trabajo artístico dentro de la fotografía como una forma de expresión: “todo proceso inicia con una idea y mis ideas siempre van muy ligadas con mis emociones. Para mí la fotografía es catártica; siempre trato de liberar alguna emoción que no me deja estar tranquila ya sea de nostalgia, tristeza, enojo o de incertidumbre, pero lo más genial es que al final sale algo nuevo: tal vez mi emoción al principio era de enojo, pero siempre sale algo que me acaba superando y sorprendiendo a mí misma”, comparte la fotógrafa.

Las imágenes inmortalizadas por Minutti van de lo cotidiano a lo profundo, pues como ella menciona “siempre se parte de observar porque en la fotografía son muy importantes los detalles”.

Actualmente, Minutti es parte del colectivo “Fotofem” que busca vislumbrar el trabajo femenino dentro de esta área al mismo tiempo que redirige la forma en que se ha concebido el cuerpo humano. “A través de la imagen también nos han creado muchos estereotipos del cuerpo humano y creo que también a través de la imagen se puede romper con eso, pues le enseñas a las personas que hay otras realidades”, asegura.

La artista ve en la fotografía una experiencia íntima que ha explorado a través del close up y el desnudo artístico. “La fotografía ya es un estilo de vida para mí; además que de que es una herramienta para conocerme. Una vez que te adentras al mundo de las imágenes cambias tus pensamientos y tu forma de ver las cosas. Me pasa que cuando encuentro un buen ángulo y no tengo una cámara en la mano trato de memorizarlo para hacerlo después.”, comenta respecto a su proceso creativo.

Guadalupe Minutti sostiene la importancia de su obra a través de la idea de que “la imagen siempre es una herramienta muy potente para enviar mensajes. En esta pandemia, por ejemplo, es importante porque en primer lugar te ayuda a liberarte, pero también permite la reflexión, algo que solo es posible a través del arte”.

