Compañía de Teatro Penitenciario se lleva el premio CDMX

Esta asociación civil se lleva este premio económico de 250 mil pesos que forma parte de Los Premios Metropolitanos de Teatro, en una ceremonia virtual que reunió a grandes figuras del gremio.

Este 2020, el premio CDMX, se lo llevó a casa La Compañía de Teatro Penitenciario, este impulso económico de 250 mil pesos que fue otorgado de manera virtual en una ceremonia conducida por Sergio Villegas, creador y director de Los Premios Metropolitanos de Teatro y Presidente de La Academia Metropolitana de Teatro junto con la actriz, cantante y productora, Mariana Garza.

El ganador del #PremioCiudadDeMéxico que otorga @losmetromx es para:



@CiaTeatroPeni



¡Felicidades! 🎉@shakespeareycia, @ItariMarta



#LaTerceraEsLaVencida



*El #PREMIOCDMX reconoce y retribuye a las asociaciones civiles que transforman la ciudad a través del teatro. pic.twitter.com/lRLb85AxRb — Vivo Teatro (@vivoteatromx) June 11, 2020

“Muchísimas gracias de verdad, no lo esperábamos. Tenemos muchos proyectos que están parados y no nada más soy yo, tengo a 30 personas atrás de mí para poder estar acá sentado con ustedes. Muchísimas gracias de verdad a Los Metro, esperen muchas cosas, no se van a arrepentir y van a tener noticias muy pronto de La Compañía de Teatro Penitenciario”, dijo Javier Cruz, representante de la asociación ganadora.

Los otros cuatro proyectos que acompañaron al ganador de esta categoría, que es un proyecto de impacto social del Foro Shakespeare, fueron: Centro Cultural Carretera 45, Centro Cultural El Hormiguero, Centro de estudios para el uso de la Voz, y Las Reinas Chulas Compañía de Teatro Cabaret. Los cuales fueron presentados a los más de 500 espectadores convocados de manera online, por figuras de la actuación como Marina de Tavira, Esmeralda Pimentel, Alfonso Herrera, Carlos Rivera y Luis Gerardo Méndez.

Felicidades a la @CiaTeatroPeni por haber ganado el #PremioCiudadDeMéxico 2020 #LosMetro pic.twitter.com/Gh6NBishMB — Quio Daniel (@QuioDaniel) June 11, 2020 ¡Ahora sí, la tercera fue la vencida!



Gracias a todos los que creen en este proyecto y los que siempre nos dan ánimos hasta cuando queremos tirar la toalla. A los fieles escuderos de estos 11 años y los que vienen, les decimos: ¡Vamos por más! pic.twitter.com/ZuWwzkOPD4 — El Teatro en la Peni (@CiaTeatroPeni) June 11, 2020

“Hola Soy Marina de Tavira y quiero reconocer aquí el trabajo de un proyecto teatral que me resulta sumamente entrañable, además me toca muy personalmente, porque, por el trabajo que tenía mi papá cuando yo era niña, pude estar cerca de esfuerzos como este y ver de qué forma inciden en la transformación de una persona y por ende de una sociedad.

Foto: Twitter @vivoteatromx

La Compañía de Teatro Penitenciario de Santa Martha Acatitla, es un proyecto donde actores y creativos que están o estuvieron privados en su libertad, participan en montajes o en puestas en escena que suceden dentro del penal, que son para sus compañeros, pero que también tienen la posibilidad para que el público externo vaya a ver estas obras y sea testigo de un proceso transformador”, fueron las palabras con las que la nominada al Premio de La Academia, presentó a la compañía ganadora.

El apoyo no termina aquí, Sergio Villegas y Mariana Garza, invitaron a la sociedad para ayudar con una donación voluntaria a las compañías nominadas, visitando la página web www.academiametropolitana.org/donaciones.

