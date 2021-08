Tlaxcala será la sede del Primer Encuentro Solarix

Este fin de semana, del 27 al 29 de agosto, en el Centro de las Artes del Estado se llevará a cabo el Primer Encuentro Solarix Tlaxcala, organizado por un grupo de estudiosos de la cultura hispana, encabezados por la investigadora polaca Maja Zawierzeniec, quienes realizarán mesas de diálogo que abordarán las diferentes expresiones culturales que existen en México.

El proyecto Solarix, por sus siglas Sociedad, Literatura, Arte, Idioma y Xenofilia surgió del interés de Maja Zawierzeniec por divulgar los conocimientos sobre la multiculturalidad presente en México y al mismo tiempo intercambiar puntos de vista con la propia comunidad, de tal forma que este encuentro en Tlaxcala se enfocará en la riqueza lingüística de la región, así como producción literaria.

En esta primera edición de Solarix en Tlaxcala participarán especialistas en cultura hispana provenientes de Polonia, España y diversos estados del país, y como representante y organizador en Tlaxcala, participará el artista y promotor cultural Alejandro Ipatzi quien en el evento compartirá sus conocimientos sobre pueblos originarios.

Sobre Solarix, la investigadora académica Maja Zawierzeniec resaltó la pertinencia de llevar a cabo reuniones que conjunten información de las investigaciones realizadas por especialistas en cultura latinoamericana.

Entre los participantes de las mesas de diálogo, tanto presenciales como virtuales, se encuentran los académicos Monika Gabrys, Jair García Guerrero, Cecilio Garriga Escribano, Gerardo Gómez Miguel, Alejandro Merino, Carlos Ponce Velasco, Will Rodríguez, Mónica Velarde, Konrad Zawodziński y Fernando Villagómez.

Siguen faltando tanto reuniones especializadas como publicaciones en temas mexicanos, destinadas a un amplio público de académicos, investigadores, estudiantes e intelectuales. Por otro lado, sigue habiendo poco contacto entre hispanistas de diversas regiones del mundo. En las distintas partes de nuestro globo el enfoque hacia ciertos temas, las metodologías de trabajo y el interés en cuestiones particulares no es el mismo. Muchos investigadores se quedan enclaustrados en su círculo académico y no van más allá de lo canónico en su región, lo cual me parece una limitación importante en el trabajo académico, enfatizó Zawierzeniec.

Las actividades en el Centro de las Artes del Estado están abiertas al público en general interesado en temas culturales, por lo que la apertura oficial de Solarix será el sábado 28 de agosto a las 9:30 horas y de 10:00 a 12:00 horas tendrán lugar distintas conferencias; mientras que de 18:00 a 22:00 horas habrá actividades artísticas de teatro en náhuatl y una presentación de poesía a cargo de Alejandro Polanco.

Para conocer los horarios de actividades o participar en las mesas de diálogo virtuales está disponible en Facebook el evento con el nombre Primer Encuentro Solarix.

