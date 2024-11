[Video] Con piezas de Pedro Netzahualcoyotl inmortalizan a textiles de Contla en la película “Pedro Páramo”

Los textiles de Contla de Juan Cuamatzi han quedado inmortalizados en el séptimo arte al ser el vestuario de la recién estrenada película “Pedro Páramo”, una producción de Netflix basada en la célebre novela del escritor mexicano Juan Rulfo.

Sarapes, gabanes, capas y cobijas creadas con la técnica ancestral del telar de pedales y tintes naturales a base de minerales y plantas son las piezas que visten a los protagonistas del filme: Manuel García Rulfo, Tenoch Huerta, Ilse Salas, entre otros destacados actores que dan vida a una de las historias más emblemáticas de la literatura latinoamericana llevada a la gran pantalla.

PEDRO NETZAHUALCOYOTL, EL TALENTO CONTLENSE

El talento, creatividad y dedicación detrás de las piezas es el artesano de 37 años Pedro Netzahualcoyotl Nava, heredero del oficio desde sus tatarabuelos quien recibió la invitación por parte de la producción de la cinta para elaborar alrededor de 100 prendas, tanto para los actores principales como para los extras.

La reconocida vestuarista Anna Terrazas -quien ha participado en otros filmes como “Bardo”, “Miss bala” o “Rudo y cursi”- fue quien invitó al artesano contlense a unirse al proyecto con la creación del vestuario al conocer su trabajo inspirado en los sarapes y gabanes tradicionales; trabajo que le llevó más de año y medio pues comenzó con la confección de las prendas en el año 2021 y concluyó a mediados del 2022.

“Cuando me hablaron del proyecto me emocioné tanto y dije ahora es cuando. Confiaron en mí a ciegas y me dijeron que hiciera todas las piezas, pero el reto fue que no hay mucho registro de los diseños de la época”, compartió Pedro Netzahualcoyotl en una charla con El Sol de Tlaxcala.

La historia de Pedro Páramo se sitúa en la época de la Guerra Cristera, entre los años 1926 y 1929 y narra la historia de Juan Preciado, que llega al pueblo de Comala en búsqueda de su padre Pedro Páramo, que fue un cacique que se corrompió por el poder que le trajo su posición en la Revolución.

PRENDAS INSPIRADAS EN DISEÑOS DE LA REGIÓN

Es por ello que las prendas elaboradas por Netzahualcoyotl están inspiradas en los diseños tradicionales de esta región, con diseños geométricos como el clásico diamante.

“Elegimos colores opacos para simular el ambiente de esa época. Me dieron libertad creativa pero apegado a la época, así que fueron piezas no tan elaboradas pues las personas en aquellos años vestían de manera sencilla; lo más complejo fue que al no tener tantas guías o patrones, entonces lo que hice fue recabar información de mi acervo, di con esa época y les encantó mi propuesta y tal cual de ahí nos basamos”.

TRABAJÓ PARA PROYECTO CON STEVEN SPIELBERG

Esta no es la primera ocasión en la que Netzahualcoyotl Nava es invitado a un proyecto fílmico, pues previo a la pandemia elaboró piezas para el proyecto “Mexica” serie bajo la producción de Steven Spielberg que fue cancelada debido a la pandemia de COVID-19. El artesano elaboró unas capas para el actor Tenoch Huerta quien daría vida al emperador del imperio mexica, Moctezuma.

UN NUEVO GIRO A LA ARTESANÍA TEXTIL

Los textiles tlaxcaltecas han ampliado su mercado hacia nuevos clientes, como es el caso de las industrias de la moda y el entretenimiento, lo cual se debe en gran medida a la visión de los artesanos contemporáneos quienes fusionan el arte con la artesanía.

“Ser profesionista siendo artesano para mí es increíble. Siempre me han gustado otras artes y ahora que me invitan al cine estoy familiarizado, no estoy espantado de la propuesta; me adapté a las nuevas tendencias y las nuevas artes abriendo caminos, pues el textil está como para fusionarse con cualquier otro arte ,y el cine es una muestra”.





Además de su trayectoria de una década en el arte textil, Pedro se profesionalizó en Arte y Tradición en el Centro Morelense de las Artes, donde se desarrolló en otros campos como la pintura y la fotografía.

LAS PIEZAS

Sarapes, gabanes, capas y cobijas creadas con la técnica ancestral del telar de pedales y tintes naturales fueron elaborados por manos tlaxcaltecas para el filme de Netflix.

El arte de Pedro Netzahualcoyotl ha llegado a la Semana de la Moda en París y en México ha obtenido destacados reconocimientos en el ámbito artesanal como el Premio Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano, con el galardón especial en Rescate y Técnica de Materiales.