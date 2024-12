[Video] Joyería de talavera y bordados tlaxcaltecas se sumarán al mundo de la alta costura

El talento de las artesanas del municipio de San Pablo del Monte ha llegado a las pasarelas de una de las marcas más prestigiosas a nivel internacional, de tal forma que los bordados y la talavera tlaxcalteca tienen ahora un importante reconocimiento en el mundo de la alta costura.

Cultura Con participación en Original, artesanos tlaxcaltecas destacan a nivel nacional

Jacqueline España, creadora de joyería de talavera, y Virginia Verónica Arce Arce, artesana de bordado estilo nahua, tienen en común no sólo su gran talento y destreza, también el gran asombro que sintieron cuando la firma Carolina Herrera las contactó para colaborar en su colección Resort 2025, el más reciente lanzamiento a nivel mundial de la casa de moda.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

El Museo Anahuacalli de la Ciudad de México fue escenario de esta pasarela que fue más allá del mundo de la moda y se convirtió en un homenaje a la artesanía mexicana, donde Tlaxcala cautivó por la calidad y belleza de las piezas en vestidos, bolsos y joyería que portaron las modelos.

El Sol de Tlaxcala platicó con ambas artífices para conocer su actividad y los proyectos a futuro luego de esta importante colaboración que las ha catapultado a la fama en el contexto de la moda, el diseño y la artesanía.

Colección Resort 2025 tiene piezas de Jacqueline España

El conocimiento y el gusto de Jacqueline España por la creación de cerámica de talavera viene de su abuelo y de su padre quienes se han dedicado a la creación de este tipo de artesanía con piezas tradicionales, como vajillas y tibores; sin embargo, Jacqueline quiso dar un paso más y hace una década comenzó a confeccionar collares, anillos, aretes y hasta botones.

Los precios de las piezas de Jacqueline España oscilan entre los 300 y más de 2 mil pesos, dependiendo el diseño y tamaño. César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

Yo soy ingeniera química de profesión, y cuando mi papá me dijo ‘regresa al taller’ le dije sí, pero déjame innovar y crear algo diferente, fue así como surgió la línea de joyería “Jacqueline España”.

No dejes de leer: ➡️ En zona arqueológica de Xochitécatl, exponen bordados sobre lucha feminista

Carolina Herrera eligió la talavera tlaxcalteca para incluirla en las prendas que forman parte de la colección Resort 2025, como lo son ornamentos para las solapas de un saco y un abrigo azul eléctrico, un pectoral que decora un conjunto de dos piezas en color rosa y otro amarillo, así como decoraciones para bolsos y unos impresionantes maxi pendientes.

“AUTENTICIDAD Y CALIDAD DISTINGUEN MI TALAVERA”

La marca de alta gama curiosamente no eligió a la talavera poblana -que desafortunadamente siempre se asocia como lugar de origen de esta artesanía- eligió la de San Pablo del Monte, a lo que Jacqueline le atribuye su autenticidad y la calidad.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Me distingo por crear piezas de un alto grado de complejidad, además siempre estoy creando y diseñando. Cuando me contactaron de la marca me dijeron que soy como ellos, lo cual fue un gran cumplido, aseguró la artífice.

Los bordados de Virginia Arce han recibido premios de importantes instituciones como el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

De sencillas piezas como cuentas para un collar, Jacqueline España perfeccionó sus modelos hasta crear pectorales inspirados en la cultura prehispánica y otras piezas como decoraciones para camisas, sombreros, entre otros accesorios de fina manufactura.

Como heredera de un patrimonio cultural como lo es la talavera, Jacqueline España ha asumido el compromiso de preservar los conocimientos que le fueron compartidos por sus ancestros, los cuales ahora lleva a nuevos territorios como lo es la moda. Para que esto ocurriera creo que primero teníamos que valorarnos a nosotros mismos; ya lo sabíamos, sólo era un empujoncito para estar en este mundo de las altas costuras y ver esa comunión de esa marca con nosotros. Ver cómo las chicas lo modelaban, para mí fue gratificante porque lo vi como un sueño, expresó Jacqueline España.

Los precios de las piezas de Jacqueline España oscilan entre los 300 y más de 2 mil pesos, dependiendo el diseño y tamaño. César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

Su joyería está disponible a través del perfil de Instagram jacqueline.espana.joyeria, y también hay puntos de venta física en Val'Quirico. Los precios de las piezas oscilan entre los 300 y más de 2 mil pesos, dependiendo el diseño y tamaño.

BORDADOS DE BUENSUCESO TAMBIÉN SON ALTA COSTURA

Cuando Virginia Arce comenzó a confeccionar sus primeros bordados a los 15 años de edad, con los conocimientos heredados por su padre, nunca imaginó que sus creaciones serían parte de una colección para una de las firmas más importantes del mundo.

Entérate: ➡️ Joyería de talavera y bordados tlaxcaltecas se sumarán al mundo de la alta costura

La fauna de la Malinche, como los tlacuaches, conejos, colibríes y exuberantes flores Virginia la plasmó en tiras de bordado que protagonizan tres vestidos de la firma, de tal forma que reflejan el amor que los habitantes del poblado de San Isidro Buensuceso tienen por la naturaleza de su comunidad. De esta forma, la cultura tlaxcalteca dará la vuelta al mundo en piezas de arte convertidas en prendas de vestir





Fue un gran reto. No fue difícil pero tuve un poco de temor por cumplir con las expectativas de la marca, pero gracias al trabajo y al esfuerzo se sacó lo que se debía de sacar y salió muy bien. Yo creo que por algo la marca me buscó, por el gran trabajo que estamos haciendo y por la difusión en eventos nacionales como ‘Original’ que nos ha dado mucho empuje, aseguró Vicky Arce.

Cultura Conoce a las niñas y niños que preservan la identidad de las comunidades, al aprender el oficio de artesanos

Con una máquina de coser de casi 100 años de antigüedad que perteneció a su abuela Vicky Arce, creó bordados que se presentaron en la pasarela de Carolina Herrera en un evento que reunió a las más importantes personalidades de la moda, así como influencers y socialités como la actriz Yalitza Aparicio. Para la artesana esto fue como un sueño.

Vestidos, camisas y sacos son las principales prendas que decora la artesa con sus bellos bordados, prendas que han vestido principalmente a personajes de la política nacional, como la gobernadora de Tlaxcala Lorena Cuéllar Cisneros e incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los bordados de Arce, que también han recibido premios de importantes instituciones como el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, pueden adquirirse directamente en su taller ubicado en San Isidro Buensuceso, y los precios van desde los dos mil pesos en adelante.

No dejes de leer: ➡️ ¡Feliz Día Mundial del Bordado! Conoce su aporte a la industria textil en tres municipios de Tlaxcala

Tanto para Jacqueline como para Virginia, esta colaboración con Carolina Herrera es un sueño hecho realidad y un saltó cuántico hacia un merecido reconocimiento internacional a su talento y dedicación a la artesanía, así como un orgullo tlaxcalteca.

300 pesos cuestan algunas piezas y otras superan los 2 mil pesos, dependiendo el diseño y tamaño.

"No fue difícil pero tuve un poco de temor por cumplir con las expectativas de la marca, pero gracias al trabajo y al esfuerzo se sacó lo que se debía de sacar y salió muy bien”

Virginia Arce, artesana