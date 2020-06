[Video] Publican “Tormento” cortometraje tlaxcalteca

“Tormento” es el más reciente cortometraje del cineasta tlaxcalteca Moisés Ayala el cual, entre la sátira y el suspenso, personifica las pasiones humanas a través del personaje de un pintor multifacético y su obra inconclusa.

“Este cortometraje surge de mi propio momento. Algo que me agobia es el hecho de que generalmente hay dos bandos: las personas que nacen con un don y las que tienen que desarrollarlo; he crecido rodeado de personas que sin esfuerzo aparente logran lo mismo que tú quieres, con la diferencia de que tú te rompiste la cabeza y no lo lograste, por eso quise representarlo a través de artistas”, explica el cineasta.

Ayala se ha involucrado en el cine desde los siete años, al principio participando como actor en pequeños proyectos, y luego como cineasta.

“El cine para mí siempre ha sido vida, creo que los doctores cuidan la salud física como los cineastas la salud anímica”, señaló.

Más adelante, se especializó en guionismo y producción, llevándolo a escribir y dirigir diversas obras audiovisuales como es el caso de “Tormento”, del cual señala “es el camino que seguimos en el proceso de crear una obra de arte; no importa cuántos años pasen, nos sigue cautivando”.

El cortometraje se puede visualizar en https://youtu.be/GIziuStLtvY









