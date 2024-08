Visitó Gloria Nahaivi su natal Tlaxcala para presentar el poemario “La terquedad de la sombra”

Uno siempre está en búsqueda de la luz a pesar del velo que nos cubre los ojos para llegar a ella, afirma la escritora tlaxcalteca Gloria Nahaivi, con quien platicamos a propósito de la reciente publicación de “La terquedad de la sombra”.

El cuarto libro de Gloria Nahaivi consiste en un poema de largo aliento en el que refleja, a través de la sensibilidad de su escritura, “que no todo en la vida es color de rosa”, como afirma la propia escritora.

Para Nahaivi, la poesía representa un medio para transmutar las emociones, por lo que esta producción fue resultado de un proceso muy personal en el que la autora comparte su sentir luego de experiencias personales adversas. “El amor es inherente al hombre y este libro habla de ello, como una necesidad de dar salida a las emociones; es una poesía vivencial y terapéutica”.

Las letras de “La terquedad de la sombra” tienen un sentido casi esotérico, pues de manera sutil Nahaivi revela en su poema el camino para hallar esa anhelada luz de la que habla. “El poema inicia con el caos, una realidad dolorosa, luego da paso a un nudo fuerte, para luego, a través de la magia blanca, dulcificar la amargura”, explica la poetisa sobre sus letras.

Originaria de Apizaco, pero radicada en Jalisco, la escritora recientemente visitó su natal Tlaxcala para presentar este material que se suma a sus tres anteriores publicaciones: “Agua blanca”, “Fragancias ilícitas” y “Atrapalunas”, todas ellas de poesía. Siempre he preferido la poesía, porque es la metáfora el estilo con el que me siento más cómoda por su ritmo, por su musicalidad y por la posibilidad que me da de compartir mi sentir.

Gloria Nahaivi ha destacado, además de la escritura, por su trabajo como profesora y promotora cultural en el Programa Nacional de Lectura de la Secretaría de Educación Pública.

“La terquedad de la sombra” está disponible en el espacio cultural El Toronjil que se encuentra en avenida Independencia, número 34 B, en la ciudad de Tlaxcala.