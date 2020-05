24 años en la fiesta taurina

Uriel Moreno “El Zapata” cumplió 24 años de alternativa como matador de toros.

El tlaxcalteca señaló que durante este tiempo ha vivido años buenos y otros complicados.

Ha toreado 850 corridas, las que le arrojan un buen promedio por su constancia, enfatizó.

Señaló que pasa por un buen momento, el que se ha visto interrumpido por la pandemia del Covid-19, pero este año pudo presentarse en la corrida del 5 de febrero en la Plaza México.

Al hacer un recuento de su vida taurina, sostuvo que es positivo “porque al final de cuentas cuando apuestas a una profesión difícil, como los toros, y pasan los años y sigues en el gusto de la gente, no es nada fácil”.

Dijo que otros toreros mexicanos han pasado las mil corridas, entre ellos Eulalio López “Zotoluco” y cerca está Rafael Ortega, “voy en el sendero, buscando, las que sumo es un buen número para los años, el promedio es bastante bueno”.

Uriel recordó en esas dos décadas y cuatro años de torero, que después de una grave cornada sufrida en la ciudad de Tlaxcala, debió mejorar su toreo, en el que surge el par monumental.

“En la vida hay puntos y aparte, ese fue uno, ha sido de las cornadas más duras que me han pegado; fue la primera vez que pasó por mi mente dedicarme a otra cosa, me partió el muslo en dos, me obligó a perfeccionar muchas cosas”, subrayó.

“El Zapata” aseguró que un torero pasa por tardes puntuales, para bien o para mal, “he estado en varias corridas del 5 de febrero en la Plaza México, otras tardes no tan agradables, que son parte del toreo”.

Recordó un delicado momento , en 2016, ciudad de Puebla donde una cornada le afectó el intestino.

“Han sido muchos los momentos que han marcado mi vida taurina, cada vez que pasa el tiempo es más el miedo; tuve la oportunidad de torear con Jorge Gutiérrez en su plena madurez, me comentaba que con paso del tiempo el miedo se venía más, pero le decía por qué con tanta experiencia y conocimiento, y me dijo ven y verás”, recordó.

Añadió que justo ahora le da la razón, porque pasan los años y cambia todo, esa juventud, ese valor juvenil que tenemos, se va mermando, el valor, no es que se vaya quitando, pero te convierte en más terrenal, las cornadas te hacen más terrenal; de jóvenes una voltereta la sobrepones de alguna manera, pero con las cornadas fuertes estás consciente que el toro te puede matar, eso hace que cada que pasen los años esto sea tan difícil y complicado, y que te haga más terrenal”.

PANDEMIA

Uriel Moreno señaló que el Covid-19 nos mantiene en un grave momento, en todo el mundo.

“Esto es muy complicado, lo único que puedo comentar a los seguidores de El Sol de Tlaxcala que hagamos caso a los profesionales; hay tanta noticia falsa en Internet, que hace que la gente se ponga en pánico, por lo que lo recomendable es hacer caso, ayudaremos así a que pase lo más pronto posible, cuidarnos es que seamos responsables de toda la gente que está alrededor.

Hay que hacer caso a los especialistas, se han visto casos documentados, por lo que más vale quedarnos en casa”.

LA ALTERNATIVA

Tomó la alternativa en la ciudad de Puebla el 11 de mayo de 1996, compartió cartel con los matadores Eloy Cavazos y Miguel Espinoza, con toros de la ganadería de Reyes Huerta

850 corridas suma Uriel Moreno en su trayectoria taurina

