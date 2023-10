“A levantar la cara que hay compromisos en puerta”; quieren oro en Chile

Al inicio de los sets tuvimos la posibilidad de avanzar, pero no se pudo. Vamos a levantar la cara porque tenemos más compromisos en puerta, expresó Juan Virgen Pulido, integrante de la selección mexicana quien, junto con Miguel Sarabia Delgado, ayer concluyó su participación en el Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala tras la derrota ante Estados Unidos de América, reconoció la falla que tuvieron en un juego en que se decidía su permanencia en la justa, y que era para ganar o morir.

Durante el juego trabajamos bien; remontando y manteniendo. La parte de la recta final de ambos sets con algunos errores, pero bueno ahora les tocó a ellos (EE. UU.).

Sin embargo, se mostró positivo ya que en nueve días estarán presentes en los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile, en donde el objetivo es ganar el oro.

Están a la vuelta de la esquina y en un par de días regresamos a Monterrey, vamos a prepararnos para Santiago que es un compromiso muy importante, compartió al destacar que en las últimas tres ediciones de esa justa han llegado a semifinales y que él ha ganado dos medallas.

Por su lado, Miguel Sarabia Delgado, el deportista de 24 años de edad, dijo no sentirse a gusto con el resultado obtenido, puesto que la intención era mejorar en Tlaxcala el lugar obtenido en el Mundial de Roma, el año pasado. No se dio y eso es parte del deporte. Yo creo que se nos fue la oportunidad, hubo buenos momentos para nosotros, en algunos momentos pudimos remontar, pero no se pudo.

Agregó que el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023 les deja un aprendizaje en el que alcanzaron un mejor desarrollo como pareja y un crecimiento de forma individual que será benéfico para los Panamericanos de Santiago. Jugamos para ganar. Todos queremos ganar y más en casa. Dimos un espectáculo que es lo que la gente quiere y estamos felices por el desempeño, mencionó.

A la afición tlaxcalteca agradeció el apoyo que mostró desde el primer minuto que estuvieron en la cancha de juego, al aludir que el respaldo es importante para cualquier deportista.

HAN MEJORADO

El coach de la selección mexicana varonil, Mario Becerra, reconoció que la pareja de mexicanos ha mejorado desde la participación del año pasado en el Mundial de Roma, y que de forma más próxima la intención es ser campeones en los Juegos Panamericanos.

Tenemos un buen resultado, esto nos sirve mucho, Estados Unidos no es un equipo con el que nos vamos a enfrentar, pero nos da un parámetro de lo que tenemos que hacer y mejorar para la competencia, indicó.

Destacó que hicieron cambios técnicos en la cancha y que quedó evidencia de la mejora con los servicios de Miguel Sarabia y la ofensiva, pues en la justa mundialista pasada tenía varios errores y lo bloqueaban demasiado.

En el caso de Juan, él tiene alguna molestia y hay que llevarlo poco a poco, pero hizo un buen desempeño y el trabajo que ha hecho es magnífico, finalizó.