Acepta entrenador de Leonardo de Jesús Pérez resultado en Paralímpicos; el tlaxcalteca terminó sexto en los 100 metros

Con madurez reaccionó el entrenador Martín Díaz López tras el sexto lugar de su pupilo Leonardo de Jesús Pérez Juárez en los 100 metros categoría T52 de los Juegos Paralímpicos París 2024.

Señaló que están bien y entienden que fue una competencia, un momento, del que todos quieren estar aquí. “El resultado no fue el que teníamos en el plan, que era refrendar el bronce, porque el oro y la plata estamos lejos, por las condiciones de los otros corredores”.

Desde Francia, el estratega comentó a El Sol de Tlaxcala que la final fue muy cerrada y sobre el sexto lugar “no hay nada que justificar, es el resultado que se dio y se acabó, no hay problema por eso, no vamos a echar la culpa a nadie, el Instituto del Deporte de Tlaxcala y la Comisión Nacional del Deporte nos apoyaron, a veces no sales en buen momento o no tienes el momento adecuado”.

Díaz López sostuvo que tuvieron una temporada muy larga y productiva, “fuimos al campeonato mundial en el que estuvimos en los primeros, luchamos en todo el proceso y el objetivo final fueron los Paralímpicos, en los que no se obtuvo lo que buscábamos, lo que todo mundo quiere”.

El entrenador mencionó que “hoy se cierra la página y mañana continúa otra, esto porque el deporte es así, hay que tener la mente fija en el mundial del año próximo, nos quedan las ganas de poder haber hecho un poco más, pero así sucedió y vámonos. Sabemos que podíamos hacer más, así lo habíamos marcado, así lo habíamos trabajado, pero es un instante 100 metros, un instante y se acabó”.

Reconoció que tenía Leonardo de Jesús las posibilidades reales de lograr el tercero a cuarto lugar, “pero así es esto, a luchar a luchar y seguir trabajando dos pruebas para el próximo mundial, un trabajo especializado en 100 metros, que es la carta de de presentación para el próximo ciclo y 400 metros, tenemos dos monstruos con récords del mundo, por lo que aspiraremos a la medalla de bronce, es nuestra posibilidad en próximos eventos”.

Díaz López subrayó que los procesos de selección son cada vez más cerrados, y cada ciclo es una nueva historia., “lo podemos hacer mejorar, es un reto”.

La mañana de ayer viernes, el tlaxcalteca Leonardo de Jesús Pérez Juárez se colocó en la sexta posición de la final de los 100 metros de la categoría T52 de los Juegos Paralímpicos París 2024, prueba en la que se impuso el belga Maxime Carabin.

El paratleta del municipio de Xaltocan se quedó a 23 centésimas del bronce, en una competencia cerrada de principio a fin, en la que la plata fue para el británico Marcus Perrineau Daley y el bronce para el japonés Sato Tomoki.

La prueba reina del atletismo fue un suspiro para los ocho participantes. Leonardo de Jesús terminó empatado, al registrar 17 segundos con 67 centésimas, con el nipón Ito Tomoya.

Con esta justa, Pérez Juárez concluyó su participación en París 2024, en donde logró anteriormente la cuarta posición, en los 400 metros.

En 2023, en los 100 metros del mundial de paratletismo, en esta misma ciudad parisina, el tlaxcalteca fue medalla de bronce. Su actuación fue destacada, quedándose a solo 23 centésimas de subir al podio.

La carrera fue celebrada ayer viernes por la mañana de París, Francia, a las 03:30 horas tiempo del centro de México.

Leonardo de Jesús dio su máximo esfuerzo en una prueba en la que Carabin a los 50 metros de desarrollo despegó para separarse del grupo y ganar con claridad. Del segundo al sexto lugar la disputa fue hasta el último centímetro de competencia.

RESULTADOS

1.- Maxime Carabin, Bélgica, 16:70

2.- Marcus Perrineau Daley, Gran Bretaña, 17:27

3.- Sato Tomoki, Japón, 17:44

4.- Anthony Bouchard, Canadá, 17:55

5.- Salvador Hernández, México, 17:55

6.- Leonardo de Jesús Pérez, México, 17:67

7.- Ito Tomoya, Japón, 17:67

8.- Ito Tatsuya, Japón, 17:91.