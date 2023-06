[Actualización] Conmoción por asesinato de futbolista en asalto

El futbolista Luis Manuel Dávila Cruz fue privado de su vida la noche del miércoles en Apizaco, en los límites con la comunidad de El Tetel, Yauhquemehcan, hecho que conmocionó al medio deportivo estatal. El joven deportista, conocido como Manu, fue asaltado y asesinado con arma de fuego.

De acuerdo con información de amigos del deportista, minutos antes de las 23:30 horas en el bulevar Francisco I. Madero, fue interceptado por dos hombres que arribaron en una motocicleta, quienes lo hirieron de muerte por resistirse al asalto.

Aunque fue trasladado con vida a un nosocomio, las heridas en el pecho provocaron el fallecimiento del futbolista. Su pérdida caló hondo a jugadores, entrenadores y promotores del futbol tlaxcalteca.

Luis Manuel Dávila Cruz jugó con diferentes clubes, los que le dieron fama y reconocimiento por su buen nivel deportivo. Cortesía| Luis Manuel Dávila

Dávila Cruz fue estudiante del séptimo semestre de odontología y jugó con diferentes clubes, los que le dieron fama y reconocimiento por su buen nivel deportivo.

Militó en el Blue Devils de Apizaco y en el Estrella Blanca de Tlaxco, este último club con el que fue campeón estatal y nacional en la Copa Telmex 2022.

Ignacio Escamilla, entrenador de futbol, señaló que fue una persona tranquila, que disfrutaba su deporte. “Estaba a punto de recibirse, qué lamentable”, refirió.

En redes sociales, múltiples muestras de pesar y frustración despiden a Manu.

Su hermano gemelo, Eduardo, señaló: “Aún sigo pensando que esto es una pesadilla; hermano, la gente decía que tal vez tú y yo nos odiábamos, pero solo nosotros dos sabemos el cariño y amor que nos tenemos; te voy a extrañar tanto en la casa como en la cancha, yo estoy tan seguro de que estarás siempre en nuestro corazón, te amo hermano, discúlpame por nunca haberlo dicho de frente, pero sé que tú también me amas y con eso estoy tranquilo, es una lástima esto que está pasando, pero con el tiempo se te va a recordar. Un abrazo hasta el cielo Manu, tu hermosa familia te amará por siempre”.

Por su parte, Irving Rodríguez, su compañero en el futbol, sostuvo: “Ve por ese balón, amigo, como siempre lo hiciste hasta tu último día en esta vida en la cual solo estamos de paso, ahora estás con Dios en su equipo lleno de grandes amigos y tú llegas a reforzarlo, esperamos que pronto te veremos. Descansa en paz amigo, te voy a extrañar”.

Mientras tanto, el jugador Ricardo Macías comentó: “Descansa en paz hermano, siempre serás un crack”.

Por su lado, el entrenador y árbitro Héctor Saldaña Flores enfatizó: “Hermano, para allá vamos todos, eras veloz, crack, excelente persona”.

El Centro de Formación Civika de Apizaco escribió: “Que terrible noticia, nuestro más sincero pésame. Sin duda alguna una irreparable pérdida, se va un gran futbolista pero también un maravilloso ser humano”.

El entrenador Juan Antonio Herrera Barrera señaló que es difícil de creer la muerte de Manu. “Dávila siempre me brindó respeto, su amistad y compañerismo, una muy buena persona, un gran chavo. Polvo al polvo, ceniza a la ceniza. En Gloria estés Manu”.

David Romero, promotor del futbol siete y rápido en el estado, subrayó que “fue un placer coincidir con un gran ser humano, donde te encontraba nos saludábamos con gran afecto, hoy recibo una triste noticia y no me la creo, vuela alto Muñeco y sigue siendo un crack con esa bocha, Dios te tenga en santa gloria, descansa en paz Luis M. Dávila Cruz, te vamos extrañar”.

A inicios de este año, Luis Manuel escribió en redes sociales que estudiaba odontología y que estaba a punto de ingresar a sexto semestre, por lo que se alistaba a realizar tratamientos dentales como extracciones, endodoncias, prótesis fija y removibles, y resinas.

Otros amigos cercanos al futbolista, lamentaron su deceso. Luis Toriz aseveró: “Te voy a extrañar mucho hermano, te recordaré siempre en cada partido, vuela alto mi Geme, mi niño, mi pleitos, mi hermano”.

Por su parte, Lupe García refirió: “Luis M. Dávila Cruz, amigo mío, aunque sé que no podrás ver esto, quiero decirte que haberte conocido fue genial, compartí muchos buenos momentos contigo y fueron geniales, fuimos compañeros de equipo y rivales también, no cambiaré esos momentos de haber convivido contigo, lamentablemente te adelantas, te fuiste a un lugar donde no podemos acompañarte, pero síguela rompiendo allá como el crack que eres, siempre te vamos a recordar, tenlo por seguro, sobre todo te vamos a extrañar. Descansa en paz amigo. Por siempre Manu”.

Alma Tamayo mencionó: “Estoy tratando de entender por qué pasan estas cosas, le pido a Dios una respuesta al porqué tienen que pasar por este dolor inmenso sus padres, sus hermanos y toda la familia. La única respuesta que encuentro es porque el cielo necesitaba un ángel, vuela alto Manu crack. DEP sobrino Luis M. Dávila Cruz”.

Diego Portugal señaló: “A veces no sabemos cuándo será la última vez que podrás ver a alguien, ahora ya eres un ángelito más en el cielo Manu, te vamos a extrañar, jamás se me va a olvidar esa sonrisa y esa alegría que siempre compartías, descansa en paz hermano”.

SU AMOR POR EL AMÉRICA

“Me da gusto ver cómo la felicidad de todo México se base en ver caer a un grande, te amo Club América”. (Lo escribió el 22 de octubre de 2022).