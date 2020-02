Ajedrecistas celebran la amistad

El Día del Amor y la Amistad fue conmemorado con un torneo de ajedrez que reunió a más de 100 asistentes en las categorías abierta, segunda fuerza, sub 18, sub 14, sub 12 y sub 10 celebrado el pasado sábado en el Centro Histórico de Tlaxcala.

Deportes Se actualizan árbitros estatales

Agónico gol de Arturo Peña salva a Coyotes



Lee más aquí ➡ https://t.co/op0iPkO8sf #Deportes #Coyotes pic.twitter.com/AtbA4vsiLk — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 16, 2020

El triunfador del Torneo de la Amistad 2020 en la categoría abierta y de segunda fuerza fue el experimentado Israel Blanco Sing, quien quedó invicto en las cinco rondas de la competencia. El ganador en sub 18 fue Diego Paredes Guerrero, mientras que el primer lugar en sub 14 fue para Christian Sánchez Pérez.

Continúa leyendo:

Deportes Juegan semifinales en la Liga Amigos

Deportes Agónico gol de Arturo Peña salva a Coyotes