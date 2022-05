Alonso Ramírez, campeón con Atlas

Alonso Ramírez Jiménez escribió su nombre con letras de oro en la historia del futbol tlaxcalteca, al convertirse en campeón de la Liga MX con el club Rojinegros del Atlas.

El joven deportista, originario del municipio de San Pablo Apetatitlán, formó parte de la planilla de los Zorros convocada para jugar la liguilla del Clausura 2022.

Ramírez Jiménez, quien se desempeña como defensor y mediocampista, a pesar de no ver acción en los duelos por el campeonato, fue llamado a concentración del equipo y acudió a la gran final en el estadio Hidalgo donde Atlas logró el campeonato en final emocionante, al imponerse con un marcador global de tres goles a dos.

Alonso Ramírez y Julio Furch en plena celebración por el bicampeonato rojinegro / Cortesía | Alonso Ramírez

El futbolista tlaxcalteca, quien recibió su medalla que lo acredita como campeón, estuvo acompañado en el estadio de los Tuzos por su familia y disfrutó del título, el que compartió con sus compañeros, entre ellos Julio Furch y Julián Quiñones, estampándolo con fotografías en donde levanta la copa.

Al término de la ceremonia de premiación, los campeones se tomaron la fotografía del recuerdo, con fondo la canción “We Are The Champions” del grupo británico Queen, todo ello entre confeti y aplausos, ahí estuvo Ramírez Jiménez en un instante de euforia y de historia para el añejo club jalisciense.

CANTERANO

Ramírez Jiménez es un canterano de los Rojinegros, a quien pulen desde juvenil. Se destacó en su etapa como jugador sub-15 y sub-20, por lo que en 2021 fue convocado para realizar pretemporada con Atlas.

El deportista está muy cerca de hacer su debut en el máximo circuito, por lo que para el Apertura 2022 espera concretarlo en el club bicampeón del futbol nacional.

AMADOR PALACIOS TAMBIÉN DISFRUTÓ DEL TÍTULO

Otro tlaxcalteca ligado al Atlas es Javier Amador Palacios, quien estuvo presente en la gran final ante los Tuzos del Pachuca. El apizaquense, actualmente visor de los Rojinegros, no se ha separado del club desde su arribo cuando se desempeñaba como jugador profesional.

Un accidente automovilístico, el 10 de noviembre de 1999, en Jalisco, cortó la carrera del defensor, quien no pudo recuperarse al sufrir fractura de fémur en una de sus piernas.

El pasado domingo, en el estadio Hidalgo, estuvo acompañado por su padre, quien es asiduo seguidor del balompié.

