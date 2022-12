Murió Franco Harris, leyenda de los Steelers y el culpable de la inmaculada recepción

El histórico jugador de los Pittsburgh Steelers y miembro del Salón de la Fama, Franco Harris, murió a la edad de 72 años, a pocos días del aniversario 50 de la ‘inmaculada recepción’, jugada que lo llevó a la fama, pues gracias a ella los Acereros ganaron su primer duelo de playoffs hace ya casi cinco décadas.

Harris formó parte de Pittsburgh de 1972 a 1983 y gracias a la jugada histórica, el conjunto de Steelers comenzó su exitosa dinastía que lo llenó de triunfos durante varios años.

Te puede interesar: ¡México se queda sin NFL en 2023! Se confirmó que no habrá juego en el estadio Azteca

En su paso como corredor de los Steelers registró 12 mil 120 yardas y ganó cuatro de los seis anillos de Super Bowl que los Acereros cosecharon en la década de los cuarenta.

An immaculate catch, and a lifetime of kindness 🖤💛



Rest in peace Franco Harris. pic.twitter.com/JNv3Vfq9aJ — NFL Films (@NFLFilms) December 21, 2022

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hijo Dok a la agencia AP y rápidamente se esparció, por lo que no dejaron de llegar mensajes de apoyo en su honor.

El corredor, de 1.88 metros y 104 kilos, será recordado por las 158 yardas que corrió y la inolvidable anotación ante Minnesota con la que Pittsburgh consiguió el Super Bowl IX.

We are saddened to share the news that Pro Football Hall of Famer Franco Harris has passed away at age 72. #HOFForever More info: https://t.co/s53OU0Ryhe pic.twitter.com/insXLT37L9 — Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) December 21, 2022

Tras ser confirmada la noticia de la muerte del histórico corredor de los Pittsburgh Steelers, tanto la NFL como el Salón de la Fama de la misma lanzaron un mensaje de apoyo a sus familiares.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Nos entristece compartir la noticia de que el miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano profesional Franco Harris falleció a los 72 años”; escribió el Salón de la Fama.