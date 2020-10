NFL aplaza el Broncos vs Patriots y el Bills vs Titans

La pandemia sigue afectando a la NFL y ahora ha modificado una vez más su calendario de la temporada regular.

Por medio de su Twitter, la NFL anunció que los duelos de la semana 5 Broncos vs Patriots y Bills vs Titans se jugarán el próximo lunes y martes, respectivamente.

The NFL announced today the following scheduling changes for Week 5: pic.twitter.com/fsgMV2vv44 — NFL (@NFL) October 9, 2020

Los Pats volverán al lunes por la noche, después de que los resultados de la prueba de coronavirus obligaran a aplazar el compromiso.

Mike Ellis confirmó en su Twitter que los Broncos fueron notificados este día que deberán disputar el partido hasta el lunes.

Broncos have been informed their game against New England will be moved from Sunday to Monday night per source. It will be early Monday night game. #9sports — Mike Klis (@MikeKlis) October 8, 2020

Cabe recordar que el miércoles el equipo de New England detectó el positivo de Stephon Gilmore, situación que volvió a levantar las alarmas dentro de la organización.

Por su parte, el coronavirus ha afectado de gran manera a Tennessee con sus recientes casos de contagio, por lo que este cambio vuelve a sacudir al equipo.

Adam Schefter también hizo lo propio, y reveló por redes sociales que sobre el cambio en el duelo de los Titans contra los Bills.

Titans-Bills game scheduled for Sunday is being moved to Tuesday at 6 pm as long as there are no more positive tests with Tennessee, per sources.



Bills-Chiefs game being switched from next Thursday to Sunday but goes back it more positive tests in Tennessee, per source. — Adam Schefter (@AdamSchefter) October 8, 2020

