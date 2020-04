Antonio Martínez, heredó el arbitraje

Una trayectoria de 22 años registra José Antonio Martínez Romero en el arbitraje, profesión que aprendió de su progenitor cuando apenas era un adolescente, pero aparte de desempeñarse como silbante, también es activador físico, padre de familia, esposo y empleado.

Toño o Tonytiger, como lo conocen sus amigos y compañeros, es licenciado en Educación Física y recuerda que su primer experiencia en el arbitraje fue cuando cursaba la secundaria, fue en una clase de educación física que la maestra le pidió que dirigiera un partido amistoso entre la Selección infantil de tercer año contra la Selección infantil menor de segundo grado, juego que se desempeñó en un campo de arena y tierra en Ocotlán, en Tlaxcala.

Mencionó que en ese momento era jugador de banca, pero ante la ausencia de un juez, la profesora le pidió desempeñar esta labor, pues sabía que su padre José Antonio Martínez Cuevas era árbitro.

Ser activador físico es la otra pasión de Antonio Martínez, actividad que desempeña en diversos municipios /CORTESÍA ANTONIO MARTÍNEZ

No obstante, desde niño estuvo muy cercano al arbitraje, pues cada domingo despertada a las 6:30 horas para ver el programa En Familia con Chabelo, pero dejó de verlo porque su papá lo llevaba a los campos de futbol cada fin de semana.

La rutina previa a salir era la misma domingo tras domingo, su papá preparaba su mochila con su uniforme negro, su escudo de árbitro, calcetas con dos rayas blancas de estambre, silbato, la tarjeta amarilla y roja y sus zapatos de futbol de marca, los cuales voleaba hasta que quedaran presentables.

Toño era testigo de la labor de su padre, desde el momento en que entraba al campo y daba el silbatazo inicial, hasta de las jugadas polémicas y los reclamos.

Su historia en el arbitraje inició en el campo de futbol Independiente, donde jugaba el equipo Independiente contra Alianza, dondesu padre no marcó con la pena máxima una jugada polémica.

“Cuando terminó el juego le cuestioné que no marcara el penal, solo me dijo que no era yo el que estaba cerca de la jugada, me preguntó que si quería estar adentro y le contesté que sí, a partir de ese momento comenzó mi trayectoria”, recordó.

Antonio Martínez, además de árbitro es activador físico, por lo que imparte rutinas acompañadas de música para promover la buena salud entre la población.

