Anuncia Durán Sánchez su retiro como entrenador

Arturo Durán Sánchez anunció su retiro como entrenador del club Atlética Tlaxcala, al considerar que llegó a su fin su ciclo.

Señaló que tiene 65 años de edad y de ellos 45 los dedicó como estratega del deporte de pista y campo.

Arturo Durán Sánchez cerró su ciclo como entrenador de atletismo | Everardo Nava

Informó que delegará en Laura Sánchez Ibarra al grupo de corredores que tiene en Hueyotlipan, atletas de caminata y carrera.

Refirió que no se distanciará al 100 % del atletismo, por lo que asesorará, promoverá y organizará eventos, pero no con la responsabilidad de ser entrenador.

No me siento cansado, pero creo que cumplimos ciclos, hay que entenderlo y aceptarlo, no me está costando esto, no me entristece dejarlo, pero debo emprender la otra parte de mi vida, lo último.

Añadió que su esposa está a tres meses de jubilarse, por lo que quiero disfrutar la vida, me siento bien física y espiritualmente, pero se cumplen ciclos

Durán Sánchez, el máximo ganador de medallas en toda la historia del atletismo estatal, aseguró que cuando te sientes bien, es tiempo de disfrutar con tu familia, con tu pareja, hijos y nietos, entender que cerramos el ciclo como entrenador, no debo nada al atletismo de Tlaxcala.

Subrayó que por la tener ilusión de llegar a 100 medallas, dijo que se retiraría cuando llegara,

me quedé en 94, pero no me siento en deuda, di lo mejor que pude, con la mejor intención que pude de darle al atletismo en general, me faltaron seis medallas, pero para mí es importante mi vida.

El originario de San Diego Xocoyucan, municipio de Ixtacuixtla, señaló que en la vida debemos prepararnos para entrar a otra etapa de la vida, que bueno es cuando quieras, cuando te sientas bien y no cuando tengas que irte; he sido testigo de varios entrenadores que han muerto en la pista, amo al atletismo, pero no tengo porqué sacrificar mi vida y mucho menos mi familia.





Arturo Durán Sánchez se especializó en marcha y fue formador de corredoras que llegaron a Juegos Olímpicos, ellas son: Angélica Sánchez Ibarra, Victoria Palacios Carrillo y Madaí Pérez Carrillo